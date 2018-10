Feier Die Tradition lebt

Sulzbach-Laufen / Peter Kraft

Zum 37. Mal lädt der Musikverein Laufen zu seinem Weinfest ein. Eine rundum gelungene Organisation und hervorragende musikalische Unterhaltung kommen bei den Gästen gut an.

Der Musikverein lädt ein und alle, alle kommen“ – so ungefähr kann man den großen Zuspruch, den das diesjährige Weinfest der Laufener Musikerinnen und Musiker am Mittwoch bei den zahlreich erschienenen Besuchern gefunden hat, wohl am besten auf den Punkt bringen. Kein Wunder, dass dann auch Manfred Schreckenhöfer, der an diesem Tag in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Benjamin Dieterich die Begrüßung und Moderation der Veranstaltung übernommen hatte, besonders guter Laune war. Zwar könne man draußen im Moment – was sich dann in den folgenden Tagen ändern sollte – nichts vom goldenen Oktober erkennen, umso mehr jedoch im Ortszentrum Laufen.

Voll besetzt war nämlich schon kurz vor der Mittagszeit der wunderschön dekorierte bürgerliche Teil des Ortszentrums sowie der nebenan liegende Gemeindesaal der Sulzbach-Laufener Kirchengemeinde.

Die zahlreichen Helfer des Vereins in der Küche, beim Getränkeausschank, dem großen Kuchenbüfett und am Weinprobierstand hatten dann auch alle Hände voll zu tun, um die hungrigen und durstigen Gäste zeitnah zufriedenzustellen.

Dass ihnen dies bestens gelang, zeigten die allseits glücklichen Gesichter an diesem Tag, zumal das Speisen- und Getränkeangebot doch auch einiges zu bieten hatte und richtig Appetit machen konnte. Neben traditionellen Besengerichten wie Spanferkelrollbraten, Schlachtplatte oder Bratwürsten mit Kraut fand man auch Schnitzel und schwäbische Maultaschen mit Salat und Wurstsalat auf der Speisekarte. Und zu trinken gab es natürlich – neben Bier und alkoholfreien Getränken – erlesene Weine und neuen Wein, zu dem auch der Zwiebelkuchen nicht fehlen durfte.

Für die Stimmung an diesem Tag sorgten von Beginn an die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Laufen mit zünftiger Blasmusik. Rund zweieinhalb Stunden unterhielten sie ihr Publikum auf das Vortrefflichste. Auch beim musikalischen Unterhaltungsprogramm am Nachmittag und Abend verstanden es die beiden Gastmusikvereine aus Möglingen und Hussenhofen bestens, die Stimmung weiter anzuheizen und das Publikum mitzunehmen.

Manfred Schreckenhöfer durfte dann auch am Abend auf einen gelungenen Veranstaltungstag zurückblicken und erinnerte sich, dass dies das 37. Weinfest des Musikvereins Laufen am Kocher war – eine Traditionsveranstaltung, die mit ihrem Termin, dem 3. Oktober, ihren festen Platz im Sulzbach-Laufener Vereinsleben bestätigt hat und aus dem örtlichen Veranstaltungsangebot nicht mehr wegzudenken ist. Eine Veranstaltung, auf die der Musikverein Laufen am Kocher wirklich stolz sein darf.