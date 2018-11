Initiative Die Suche nach der besten Lösung

Gaildorf / Hans Buchhofer

Ein kleines Team um Elke Weller vom Liederkranz Eutendorf traf sich zu einem Vorgespräch am Mittwoch in der „Rose“, um sich Gedanken über ein zukünftiges Dorfgemeinschaftshaus zu machen.

Was die Gruppe auf keinen Fall möchte, machte Elke Weller zu Beginn klar: Es gehe nicht darum, am Ortschaftsrat oder gar am Stadtrat vorbei etwas zu planen, sondern es gehe darum, in Konsens mit der Stadt und dem Ort­schaftsrat, und vor allem mit den Eutendorfern Bürgern, die beste Lösung zu finden, an der möglichst alle mitwirken sollen. Dafür wird ein Termin am 13. Dezember angeboten und die Gruppe hofft, dass viele Eutendorfer diesen Termin in ihrem Kalender vormerken. Dass die Verwaltung ebenfalls nach einem Ersatz für den Raum der Landfrauen in Großaltdorf sucht, ist bekannt, doch die möglichen Varianten sollen diskutiert werden. Dass die Sache in Ruhe überlegt sein will und in nächster Zeit nicht realisiert werden kann, ist dem Team bekannt. Eine mögliche Variante brachte Elke Weller beim Vorgespräch ins Spiel. Der Dorfplatz mit dem Brunnen sei zwar ein Hingucker, doch das Areal sei in jetzigem Zustand kaum als Dorftreff geeignet. Dort ein Dorfgemeinschaftshaus zu errichten, hätte Zukunft und sei in vielfältiger Weise zu nutzen.

Die Visionärin zeigte sich überzeugt, dass man die Baukosten durch Eigenleistung, Sponsoren und günstige Handwerker auf eine erträgliche Summe begrenzen könnte. Die Stadträte Axel Spix, Peter Schaupp, Eva Mayer und Ortsvorsteher Jürgen Jäckel, die als Gäste geladen waren, brachten die Nachhaltigkeit dazu ins Gespräch, angefangen vom Bebauungsplan und der Verantwortlichkeit.

Alle diese Fragen sollen nun bei einer Veranstaltung am 13. Dezember mit den Eutendorfer Bürgern diskutiert werden. Der Ort und die Uhrzeit werden rechtzeitig veröffentlicht. Klar sei aber auch, wie Ortsvorsteher Jürgen Jäckel sagte: Vor dem Jahr 2022 sei kaum mit der Realisierung eines Dorfgemeinschaftshauses zu rechnen.