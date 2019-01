Bürgerempfang Die Stadt zählt 500 Einwohner mehr

Volles Haus in Murrhardts guter Stube. Für den Bürgerempfang in der Festhalle interessieren sich viele Einwohner. © Foto: Karl-Heinz Rückert

Murrhardt / Karl-Heinz Rückert

Zahlreiche Bürger aus Murrhardt und Vertreter des öffentlichen Lebens gaben sich beim Bürgerempfang in der Festhalle ein Stelldichein. Neben einem Rückblick auf die letzten zwölf Monate zeichnete Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner ein hoffnungsfrohes Bild für die Stadt im Jahr 2019.

Den musikalischen Auftakt gestaltete die Stadtkapelle unter der Leitung von Tobias Haußig. Zusammen mit dem Liederkranz Murrhardt und dessen Dirigentin begleiteten die Vereine das Programm zum Empfang. Mit einem tänzerisch-sportlichen Beitrag begeisterte die Turniertanzgruppe „Blaulicht“ der Spvgg Kirchenkirnberg.

Als eine Plattform, um Danke zu sagen, wollte Bürgermeister Mößner den Bürgerempfang verstanden wissen. Dies spiegelte sich in zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen an dem Abend wider. Daneben jähren sich 2019 große Vereinsjubiläen, die auf Initiativen der bekannten Murrhardter Familie Nägele und der ihrer Ehrenbürger zurückgehen. Vor 190 Jahren wurde unter der Ägide von Ehrenbürger Ferdinand Nägele der Liederkranz gegründet. „Bis heute ist der Verein eines der Flaggschiffe des ehrenamtlich getragenen Kulturlebens unserer Stadt“, würdigte Mößner die Bedeutung des Liederkranzes. Ferdinand Nägele ergriff auch vor 150 Jahren die Initiative zur Gründung einer Gewerbebank, die über Zusammenschlüsse zur Volksbank Murrhardt und letztlich zur Volksbank Backnang führte. Professor Eugen Nägele, ein Mitbegründer des Schwäbischen Albvereins und ebenfalls Ehrenbürger der Stadt, gründete vor 100 Jahren das Schwäbische Jugendherbergswerk, ein Vorläufer des Jugendherbergswerks Baden-­Württemberg. Vor 50 Jahren, just zum 85. Geburtstag von Ehrenbürger Reinhold Nägele, legte der Gemeinderat den Grundstein für die Reinhold-­Nägele-Sammlung, der heutigen Städtischen Kunstsammlung.

Details vom Enkel

Am Sonntag führte Jolyon Naegele, Enkel von Reinhold Nägele und Sohn des in New York lebenden Thomas F. Naegele, durch die aktuelle Sonderausstellung. Zudem wurde vor 40 Jahren der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald ins Leben gerufen.

Die Stadt wächst: Um 500 auf 14 208 Einwohner ist Murrhardt seit 2012 gestiegen, stellte Mößner in seinem Rückblick fest. In Fornsbach wurde rund ein Hektar Gewerbefläche veräußert. Erfreulich hat sich auch die Arbeitslosigkeit im Bereich Backnang/Murrhardt entwickelt. Sie beträgt 3,1 Prozent.

Eine positive Tendenz im oberen Murrtal verspricht sich der Bürgermeister vom Weiterbau der Bundesstraße 14 über Waldrems bis Backnang-West. Von den Triebwagen des neuen Bahnbetreibers „Go-Ahead“, die eine bessere Beschleunigung haben, erhoffen sich Murrhardt und Fichtenberg, dass die gewonnene Zeit für Halte in Fornsbach und Fichtenberg eingesetzt werden kann. Fortschritte in Richtung Gigabit-­Netzausbau erhofft sich Mößner mit dem interkommunalen Breitbandprojekt auch für die ländlichen Räume der Murrhardter Flächengemeinde. Eine Verbesserung vor allem für Kirchenkirnberg habe sich durch die Umsetzung des Kreis-Nahverkehrsplans im ÖPNV ergeben. Kreisstraßen rund um Vorderwestermurr wurden im letzten Jahr „runderneuert“. Die Kreisstraße nach Karnsberg ist in diesem Jahr dran. In kommenden Jahren sollen Kreisstraßen nach Siebenknie, von Kirchenkirnberg nach Spielhof, die Robert-­Franck-Straße von Murrhärle über den Kieselhof und die Mannenweiler Straße von Steinberg bis zur Kreisgrenze erneuert und saniert werden. Eine Sperrung der

L 1066 wegen der Erneuerung der Haselbachbrücke in Bartenbach wurde auf das Jahr 2020 verschoben.

Eine wichtige Entwicklung habe die Notarztversorgung um Murrhardt ergeben: „Murrhardt wird Notarztstandort“, freute sich Armin Mößner und peilt langfristig, wegen der beengten Verhältnisse am Standort Hörschbachstraße, einen Neubau der Rettungswache bei der Straßenmeisterei an.