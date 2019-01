Feierstunde Die Stadt Gaildorf dankt für 128 Jahre treuen Dienst

Gaildorf / Hans Buchhofer

Es gehört schon seit vielen Jahren zum guten Ton bei der Stadtverwaltung Gaildorf, verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand zu verabschieden oder Mitarbeiter für treue Dienste zu ehren. Im Sitzungssaal des Rathauses fand diese Feierstunde am Mittwochnachmittag statt. Heike Winkler hatte extra einen Tisch mit ersten Frühlingsblumen geschmückt, und der neue Button kündigte den nahenden Pferdemarkt an.

In Vertretung von Bürgermeister Frank Zimmermann hießen Hauptamtsleiterin Tanja Ritter und der Personalratsvorsitzende Werner Ensle die Ehrengäste zu diesem freudigen Anlass willkommen. Die Hauptamtsleiterin ließ das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Im Februar feierte Helga Kauk ihr 25-jähriges Dienstjubiläum, sie war immer in Zimmer 18 bei ihrem Chef Hans Joachim Nunn beschäftigt und machte im Finanzwesen von A bis Z alles mit. In ihrem ersten Dienstjahr wurden alle Plätze mit Einzel-PCs ausgestattet. Im März endete nach 34 Jahren die Dienstzeit von Gabriela Ecknig, der treuen Seele der Unterroter Schule und Halle. Parallel dazu beendete auch Elisabeth Steinhauer nach 15 Jahren ihre Tätigkeit als Reinigungskraft an der Unterroter Schule. Auch an der Schloss-­Realschule traten im April Wolfgang Dieterich nach 35 Jahren als Hausmeister und Monika Heinz nach 19 Jahren als Reinigungskraft in den Ruhestand. Da auch im vergangenen Jahr die Schulleiterin Michaela Staleker die Schloss-Realschule verließ, war dies ein großer Umbruch in der Schule. Die Geehrten bekamen zum Dank einen Blumenstrauß überreicht, und bei Kaffee und Kuchen saßen alle noch gemütlich bei munteren Gesprächen zusammen.