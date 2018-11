Fitness Die sechsjährige Lea holt auf Anhieb Gold

Gschwend / Wolfgang Pfister

3 Frauen, 15 Männer, 17 Mädchen und 9 Jungen haben das Deutsche Sportabzeichen in diesem Jahr erworben. Dieses Abzeichen ist die offizielle Auszeichnung des Deutschen Sportbundes für gute allgemeine Fitness. In Gschwend wird seit 28 Jahren zu Beginn der Sommerferien ein

Aktionstag angeboten, bei dem Freizeitsportler alle leichtathletischen und schwimmerischen Disziplinen an einem Tag ablegen können. Das Angebot nehmen auch gerne Bürger umliegender Gemeinden an.

Die TSF hat den Sportlern ihre Abzeichen beim vorweihnachtlichen Markt am Samstag öffentlich verliehen. Erik Schmid, Margit Geiger, Diana Weiser und Stefanie Reisacher von der TSF-Leichtathletikabteilung nahmen gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Hald die Ehrungen vor. „Kurz mal vorbeikommen und ein Abzeichen machen, das funktioniert nicht“, bemerkte Erik Schmid aus langjähriger Erfahrung. Meist ist etwas technisches Training oder die Verbesserung der Kondition nötig. Aber es gibt auch Ausnahmen. Lea Heunisch, mit sechs Jahren die jüngste Athletin, hatte es im ersten Anlauf geschafft. Auch Franz Weckenmann aus Zimmerbach erwarb das Abzeichen auf Anhieb. Er war mit seinen 68 Jahren der älteste Teilnehmer.

Als besonders sportliche Familien waren die Hofers und Kronmüllers bereits zum dritten Mal am Start und holten ihre Abzeichen in Gold. Daneben gab es eine ganze Reihe Personen, die ihre Abzeichen schon mehrfach erworben hatten und mit Sonderabzeichen geehrt wurden.

Dazu gehörten Gerhard Stümpfig, Erik Schmid, Franziska Merk, Roland Rauser und Wolfgang Wahl. Nach der Abzeichenverleihung und dem obligatorischen Gruppenfoto mit allen Beteiligten und Bürgermeister Christoph Hald gab es für die Sportler noch einen Gutschein für ein Getränk als gemütlichen Ausklang des Abends.