Landesgeschichte Württemberg-Lied kommt ins fünffache Schwabenalter

Die „Eberhardsgruppe“, die Paul Müller für den Schlossgarten in Stuttgart geschaffen hat, zeigt Graf Eberhard liegend und von einem Untertanen beschützt. Die Szene fußt auf der Ballade „Der reichste Fürst“, 1818 von Justinus Kerner in Gaildorf geschrieben. © Foto: Klaus Michael Oßwald

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Justinus Kerner hat seine berühmte Ballade „Der reichste Fürst“ vor 200 Jahren in Gaildorf geschrieben. Im Mai wird das Jubiläum gefeiert.

Thomas Strobl bedauert es außerordentlich, dass das Württemberger Lied „Preisend mit viel schönen Reden“ aus der Feder des legendären Dichters und Mediziners Justinus Kerner (1786–1862) immer seltener gesungen werde – viel seltener als das „Badnerlied“ im badischen Landesteil. Da seien die Badener „halt einfach besser“, stellte der gebürtige Heilbronner, CDU-Landeschef und Innenminister im vergangenen Jahr während eines Besuchs in Gaildorf mit einer gewissen Enttäuschung fest – just dort, wo Kerner von 1815 bis 1819 als Oberamtsarzt gewirkt und auch seine Ballade unter dem Titel „Der reichste Fürst“ zu Papier gebracht hatte.

In Cottas „Morgenblatt“

Das könnte sich in naher Zukunft ändern. Denn die heimliche Hymne der Schwaben kommt – was landauf, landab gefeiert wird – ins fünffache Schwabenalter: Vor 200 Jahren, im Frühjahr 1818, brachte sie Kerner zu Papier. Aber nicht gleich unters Volk – mangels Zeitung im Limpurger Land. Die gab es erst ab dem Jahr 1830, als die Familie Kerner längst in Weinsberg daheim war.

Erstmals veröffentlicht wurden die sieben vierzeiligen Strophen am Montag, 25. Mai 1818, im „Morgenblatt für gebildete Stände“, von Johann Friedrich Cotta in Stuttgart und Tübingen herausgegeben. Und zwar auf der ersten Seite. Fortan gab es ungezählte Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften, Schul- und Liederbüchern. Übersetzt fand es sogar Aufnahme in englischen Liedersammlungen.

Kerner hatte sein Werk dem Grafen Eberhard V. von Württemberg, seit 1495 Herzog Eberhard I. (1445–1496), gewidmet. Eberhard ist als einer der beliebtesten Regenten Württembergs in die Geschichte eingegangen. Kerner schildert Eberhard, den „mit dem Barte“, deshalb als reichsten unter den deutschen Fürsten, weil der – verkürzt wiedergegeben – ob seiner menschlichen Wärme unbesorgt sein „Haupt kann kühnlich legen jedem Untertan in (den) Schoß“, ohne Angst um Leib und Leben haben zu müssen.

In Gaildorf soll nun das Zweihundertjährige gebührend begangen werden. Naturpark-, Stadt- und Burgführerin Michaela Köhler, vierfache Urenkelin Kerners, plant rund um das historische Datum der Erstveröffentlichung eine Veranstaltung, mit der an die Entstehung von „Preisend mit viel schönen Reden“ erinnert werden soll. Details stehen noch nicht fest, ein kleines Jubiläumsprogramm ist in Arbeit.

Vierfache Urenkelin plant Event

Mehrfach schon hatte Michaela Köhler das Vermächtnis ihrer prominenten Vorfahren ins öffentliche Interesse gerückt: literarische Abende oder Themenwanderungen – und als Höhepunkt im Sommer 2015 das große Historien-Spektakel, mit dem sie, Kerner-Darsteller Boris Fritz und weitere Laienschauspieler den Umzug der Familie Kerner anno 1815 von Welzheim nach Gaildorf in Szene setzten. Tausende Besucher säumten die Straßen.

Und auch schon das nächste Großereignis ist in Planung, wie Michaela Köhler verrät: 2019 jährt sich nämlich der Umzug Kerners von Gaildorf nach Weinsberg zum zweihundertsten Mal.

Zunächst konzentriert sich die Kerner-Gemeinde auf das aktuelle Jubiläumsjahr. Auf Schloss Bebenhausen etwa kann eine Bronzestatue bestaunt werden, die von Wilhelm Pelargus für König Wilhelm II. gefertigt wurde: die „Eberhardsgruppe“, eine Replik der zentnerschweren Marmorskulptur, die der Bildhauer Paul Müller 1881 zum 75-Jahr-Jubiläum des Königreichs Württemberg für den Schlossgarten schuf. Das Werk erinnert an Kerners Ballade: Graf Eberhard ruht in den Armen eines Hirten.

Sogar in der Hitparade

Jenseits verklärender Romantik: „Der reichste Fürst“ ist heute noch populär, nicht nur deshalb, „weil darin das Staatswesen gerühmt wird, das keine Gewalt provoziert“, wie es der Schriftsteller Martin Walser einmal formulierte: Vor wenigen Jahren hatte die Band „Die Fraktion“ mit einer Rockversion aufhorchen lassen. Und schließlich schaffte das Lied in der SWR-Hitparade 2017 Platz 85 der 2000 beliebtesten Hits. Allerdings, was Thomas Strobls Einschätzung unterstreicht: Das „Badnerlied“ hatte mit Platz 23 offensichtlich die größere Lobby bei der Abstimmung.