Murrhardt Die schönsten Songs der letzten 50 Jahre

Murrhardt / swp

Beim Marktplatzfest in Murrhardt am kommenden Wochenende ist viel Musik geboten.

Vom 6. bis 8. Juli veranstalten der Musikverein Stadtkapelle Murrhardt und weitere Vereine und Partner das Murrhardter Marktplatzfest. Auf die Besucher warten ein abwechslungsreiches Konzertprogramm und ein breites gastronomisches Angebot, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung. Neben dem Musikverein Stadtkapelle sind die Vereine VFR Murrhardt, Narrenzunft Murreder Henderwäldler und DITIB Murrhardt Mitveranstalter des Marktplatzfestes. Ebenso dabei sind die Motorradfreunde und der Imbiss „Kebap Kultur“. Die Stadtverwaltung leistet organisatorische Unterstützung. Am Rathaus betreibt das Schaustellerunternehmen Schneck ein Kinderkarussell und einen Mandelstand.

Das Festprogramm startet am Freitag um 18 Uhr. Bürgermeister Armin Mößner eröffnet das Fest um 20 Uhr mit dem Bieranstich. Zeitgleich beginnt das Konzert des Musikvereins Kirchberg/Murr. Am Samstag wird ab 11 Uhr bewirtet. Um 14.30 Uhr spielen die Jugendkapelle der Stadtkapelle Murrhardt und die Hit-Kids auf.

Um 20 Uhr gibt es Livemusik mit der IUS-Band. „IUS“ steht für „Irgendwie & Sowieso“ und das sind Hubert Billmann und Elmar Oblinger, zwei Vollblutmusiker mit einer gemeinsamen Leidenschaft, der Livemusik. Rock- und Popklassiker, Oldies, Austropop und moderne Songs, kurzum die schönsten Songs der letzten 50 Jahre, mit zweistimmigem Gesang, Gitarre, Bass, Percussion und Geige, das ist die Musik von „Irgendwie & Sowieso“.

Am Sonntag beginnt das Festprogramm um 11 Uhr mit einem Konzert des Musikvereins Stadtkapelle Murrhardt. Ab 16.30 Uhr musiziert der Musikverein Mutlangen.

Beim gastronomischen Angebot hat der Musikverein Stadtkapelle diverse Speisen und Getränke im Angebot. Der VFR Murrhardt bietet Bierausschank sowie am Sonntag Weißwürste. Cocktails und Drinks mixen am Freitag und Samstag im Bar-Zelt die Motorradfreunde Murrhardt. Kaffee und selbst gebackene Kuchen hat am Samstag und Sonntag die Narrenzunft Murrhardt im Angebot. Der Verein DITIB Murrhardt bietet türkische Spezialitäten sowie Kaffee und Tee. Kebap und Lángos werden am Stand des Imbisses „Kebap Kultur“ zubereitet.