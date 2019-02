Gemeinderat Die Säule kommt auf die Piazza

Gschwend / Rainer Kollmer

Die ENBW/ODR will in einem Gebietsraster von zehn auf zehn Kilometern ein Netz von Stromtankstellen installieren. Eine davon soll auf dem Gschwender Marktplatz aufgestellt werden. Das Unternehmen hat deswegen Kontakt mit der Gemeindeverwaltung aufgenommen. Am Montag erläuterte Lorenz Eitzenhöfer, der bei der ENBW/ODR für das Beziehungsmanagement mit den Kommunen zuständig ist, das Vorhaben im Gemeinderat.

„Eine Win-win-Situation“

„Die Bürger erhalten damit eine Lade-Infrastruktur vor Ort, können sich für die Zukunft ausrüsten und umweltfreundlich unterwegs sein“, sagte Eitzenhöfer. Immerhin will die Firma die Einrichtung einer Ladesäule für zwei Fahrzeuge und auch die anschließende Wartung übernehmen. Die Gemeinde muss sich lediglich um den Anfahrschutz, die Bodenmarkierung und die Beschilderung kümmern. Hinzu kommt eine gewährleistete Laufzeit von sechs Jahren. Die geplante Ladesäule entspricht der Ladesäulenverordnung (LSV) und verfügt über zwei Anschlüsse mit einer maximalen Ladeleistung von 22 Kilowatt. Hinzu kommt ein Schutzkontakt-­Anschluss mit 3,7 Kilowatt.

Bürgermeister Christoph Hald bezeichnete das Angebot „in Summe als eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“. Zwar gingen die Ladeerträge, etwa fünf bis sechs Euro pro Ladung, an den Energieversorger, aber die Gemeinde könne mit diesem Angebot den Bürgern auch etwas bieten. Einkäufe, Arzt- oder Gasthausbesuche könnten auf diese Weise durch einen Ladevorgang ergänzt werden.

Wegen der zentralen Erreichbarkeit favorisiert die Verwaltung zwei Standorte. Die Nähe zu den beiden Dorfautos auf dem Parkplatz beim Rathaus wurde erörtert. Die Lage von zwei Parkplätzen vor dem Gasthaus Ochsen schien jedoch wegen der Stromanschlüsse und einer guten Sichtbarkeit im Kreuzungsbereich besser geeignet zu sein.

Harald Bohn wurde auf Anfrage zugesichert, dass außer der Ladesäule keine weiteren Verteilerkästen installiert würden. Er und Joachim Hauenstein finden die beiden Plätze nicht optimal. Dort müssten die mögliche Einrichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich und auch der geplante Neubau des Rathauses berücksichtigt werden. Hauenstein brachte auch die Interessen von möglichen Mitbewerbern ins Gespräch. Eitzenhöfer erklärte, dass künftig mit mehr Bedarf zu rechnen sei, der auch von anderen Energieversorgern abgedeckt werden könne.

Bernd Wahl schlug als Alternative Parkplätze an der alten Post vor, was jedoch abgelehnt wurde, da es dort auch gastronomische Interessen gibt. Auch andere alternative Standorte in der Marktplatzumgebung fanden keine Unterstützung. Bei einer Enthaltung und einer Ablehnung stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Ladesäule auf der Gschwender „Piazza“ aufstellen zu lassen.