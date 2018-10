Oktoberfest in Gaildorf Die Rundschau sucht die Dirndl-Königin 2018

Oktoberfest in Gaildorf

Gaildorf / swp

Es ist wieder Volksfest-Zeit und wir suchen Euch: Macht Euch schick mit Eurem Dirndl und kommt zum Oktoberfest nach Gaildorf.

Hochwertige Preise warten auf die drei Siegerinnen bei der Wahl Dirndl-Königin auf dem Oktoberfest in Gaildorf: Einen Fotoshoot bei Peer Hahn, im Wert von 800 Euro, einen Einkaufsgutschein bei Trachtengaudi, im Wert von 100 Euro, und einen Einkaufsgutschein bei Petite Woman, im Wert von 75 Euro.

Mitmachen kann jede junge Frau im Dirndl. Unser Fotograf Peer Hahn lichtet sie ab, am RUNDSCHAU-Fotostand in der Körhalle von 19 Uhr bis 22 Uhr am 13. Oktober.

Abstimmen können Sie ab dem 14. Oktober um 12 Uhr – auf dieser Webseite. Die Wahlphase endet am Mittwoch, dem 17. Oktober, um 12 Uhr. Die drei Kandidatinnen, die dann die meisten Stimmen haben, gewinnen unsere tollen Preise. Die Wähler können für mehrere Kandidatinnen jeweils einmal abstimmen.