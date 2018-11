Kultur Die Reformfähigkeit des Kapitalismus

Gschwend / Rainer Kollmer

Wer hätte geahnt, dass Karl Marx nach 200 Jahren immer noch kraftvolle Diskussionen auslöst? Die Programmmacher des 32. Musikwinters liegen mit ihren gesellschaftskritischen Vorahnungen genau richtig. In der legendären Rendezvous-Reihe geht es in dieser Saison ums Kapital, um Schulden, Spekulationen und natürlich um Politik.

Wieder einmal ist Dr. Rudolf Hickel als Redner und ausgezeichneter Kenner von Karl Marx zu Gast. Der Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Universität Bremen wird nicht müde, sich mit den drei Marx-Büchern zum „Kapital“ zu beschäftigen, die erstmals 1867 auf den Markt kamen. Er gibt einen kurzen historischen Überblick mit dem Versprechen, ideologiefrei zu erzählen. Aber eine Meinung hat er trotzdem.

Die knallige Überschrift vom „Kapital“ wird mit dem Untertitel zum ersten Band geschmeidiger. Er lautet „Kritik der politischen Ökonomie“. Friedrich Engels spielt bei der Veröffentlichung eine große Rolle. „Ohne Engels ist Marx nicht zu verstehen“, merkt Hickel an. Der Dialog zwischen den beiden Philosophen mit dem Gespür fürs Kapital zeigt sich als Gewinn. Dabei sind die Arbeitsbedingungen für Marx in London katastrophal. „Ich glaube nicht, dass jemals mit so wenig Geld so viel über Geld geschrieben wurde“, soll Marx zu Engels gesagt haben. Dies macht deutlich, dass Marx immer auch die Realität im Blick hat. Nichts ist erdacht, was nicht gleichzeitig empirisch erfasst ist.

Und Rudolf Hickel charakterisiert nüchtern: „Er arbeitete mit brutaler Ausdrucksweise, war getrieben und wurde Opfer einer Rollensegmentierung.“ Die Ideen von Marx verkommen im 20. Jahrhundert zur dubiosen Herrschaftsrechtfertigung, er wird politisch zum Säulenheiligen stilisiert. Hickel bezweifelt, dass die Verantwortlichen jemals das dreifache „Kapital“ wirklich gelesen haben und fordert, dass man Marx wieder freischaufeln müsse.

Naturschutz kein Thema

Ob uns das alles heute noch nützt? Mit Blick auf Globali­sierung, Zentralisierung, Schuldenbremse, Nationalisierung, Hartz IV und die Renten nimmt der Wirtschaftswissenschaftler kein Blatt vor den Mund. Die Einschätzungen sprudeln aus ihm heraus wie eine Checkliste beim TÜV-Ingenieur. Aber er räumt auch ein, dass das Kapital von Marx nicht das Kapital von heute ist. Dennoch ist er überzeugt, dass Marx für uns heute umso überflüssiger wird, je mehr wir ihn analysieren.

Natur- und Umweltschutz waren für Marx noch kein Thema. Die Idee vom Wachstum war ihm fremd. Aber schon vor 150 Jahren stellt Marx fest, dass der Kapitalismus selbstnegatorische Tendenzen besitzt. Er löscht sich selbst aus, weil er immer mehr Mehrwert will. Für Prof. Dr. Hickel ist es deshalb erstaunlich, dass sich der Kapitalismus trotzdem immer wieder aus seiner selbstzerstörerischen Klammer befreit. „Er ist reformfähig, aber wir fallen immer wieder zurück.“ Mit der Entkoppelung der Finanzmärkte von der Produktionswirtschaft, der Trennung von Spekulation und Arbeit, benennt Hickel eine der Krisen.

„Ich bin froh, dass Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender kandidiert. Damit wird endlich einmal über den Vermögensverwalter Black Rock gesprochen“, merkt der Professor aus Bremen ironisch an.