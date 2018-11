Handwerk Die Premiere glückt

Oberrot / Brigitte Hofmann

Martin Klenk konnte kaum fassen, was sich am Samstag in und vor der Kultur- und Festhalle in Oberrot abspielte. „Gratuliere, das hast du toll gemacht“, sagte Werner Strack, als er dem Initiator des kreativen Kunst- und Weihnachtsmarkts kräftig die Hand schüttelte.

Klenk hatte im Foyer der Halle seinen Stand mit Drechselarbeiten aufgebaut. Die Muskatmühle sei der Renner, erklärte er freudestrahlend. Noch mehr aber freute er sich darüber, dass er mit der Veranstaltung einen Volltreffer landen konnte. Weil andernorts oftmals hohe Standgebühren verlangt werden, war ihm die Idee gekommen, für dasselbe Geld die gesamte Kultur- und Festhalle zu mieten und selbst einen Markt zu organisieren. Er sprach Freunde und Bekannte an, die betrieben Mund-zu-Mund-Propaganda und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Schließlich hatte er so viele Interessenten auf der Liste, dass der Platz kaum für alle reichte. Den Schwerpunkt hatte er auf Kunst und Kunsthandwerk gelegt, was dem Markt die Note „hochwertig“ verlieh.

Dicht an dicht standen 31 Tische und Stände in der Halle. Von 14 Uhr an bis weit in die Nacht hinein schlängelten sich Scharen von Besuchern durch die Reihen. Petra Mangold, die mit ihrem Tisch im Foyer positioniert war, sprach ebenso von „Wahnsinn“ wie Renate Vetter, die Tannenbäumchen, Herzen und Sterne in Patchwork-Technik vor sich aufgebaut hatte.

Er sei überrascht, wie viel hier los sei, erklärte auch Timo Setzer, der hinter seinen Holzarbeiten saß. Sehr kreativ zeigten sich die Oberroter Gartenfreunde, die mit ihren zur Jahreszeit passenden Gestecken für Hingucker sorgten. Das galt auch für die Landfrauen, die Käse von der Alp „Oberer Kaltenbrunnen“ oder den „Alp-Schüpfli“ aus Oberrots Schweizer Partnergemeinde Zweisimmen, auf hübschen Holzbrettern verpackt, zum Kauf anboten. Größtenteils waren es heimische Aussteller und Anbieter oder solche, die irgendeinen Bezug zu Oberrot haben. Oder Neubürger wie Andreas und Martina Riener, die kunstvolle Keramik für Haus und Garten fertigen. Fünf Vereine, darunter auch der türkische Verein TAV, hatten sich eingeklinkt, um die Besucherinnen und Besucher mit köstlichen Leckereien und duftendem Glühwein zu versorgen. Karsten Schäf von den AH-Fußballern hatte sich bereit erklärt, die Koordination der Stände im Außenbereich zu übernehmen.

Der Markt macht Eindruck

Bürgermeister Daniel Bullinger, der zu vorgerückter Stunde eintraf, konnte nur staunen über das, was er sah und begeisterte Besucher ihm berichteten. Er habe in der Nacht zum Samstag kaum geschlafen, erzählte Martin Klenk. Weil er ja nicht habe wissen können, ob der Markt angenommen wird und ob überhaupt jemand kommt. Im Hinblick auf eine mögliche Neuauflage ließ er Fragebögen austeilen, um die Resonanz unter den Ausstellern zu ermitteln. Dass die durchweg positiv ausfiel, versteht sich von selbst.