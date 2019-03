Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Für den Anhang ist es dabei unerheblich, ob es sich um eine Partie auf Kreisliga-B-Niveau handelt oder um eine Begegnung in einer höheren Klasse. In einem Derby geht es um Emotionen – und die sind morgen beim Zusammentreffen zwischen dem FC Ottendorf und der zweiten Garnitur des TSV Gaildorf groß.

Beide Mannschaften werden von einem neuen Coach dirigiert. Beim FC Ottendorf soll Heiko Winter als Nachfolger von Ralf Wappler dafür sorgen, dass es sportlich wieder aufwärtsgeht. In Gaildorf ist Björn Hofmann als Trainer der „Zweiten“ eingestiegen und hat mit der Mannschaft bereits ein Trainingslager in Pilsen absolviert.

Hofmann kann in Gaildorf aus dem Vollen schöpfen. Sein Kader ist komplett. Bei seinem Trainerkollegen in Ottendorf ist das nicht so. Doch Winter gibt sich bedeckt, hinter welchem Namen noch ein Fragezeichen steht. Spätestens beim Anpfiff des Spiels am Sonntag um 15 Uhr wird man mehr wissen.

Völlig unbefriedigend

Ein Blick in die Tabelle der Fußball-­Kreisliga B1 Hohenlohe lässt die Gaildorfer leicht als Favoriten erahnen. Sie beginnen die Rückrunde als Neunter, die Ottendorfer stehen auf dem für die Vereinsleitung absolut unbefriedigenden Platz 12. Was Offensive und Defensive betrifft, liegen die Teams nicht so sehr auseinander. Die Gaildorfer haben bisher 31 Tore geschossen und 27 Gegentreffer kassiert. Die Ottendorfer versenkten das runde Leder 23-mal in den gegnerischen Maschen und kassierten dafür 31 Bälle. Wenn man bedenkt, dass Ottendorf bisher zwei Spiele weniger als Gaildorf absolviert hat, relativiert sich die Differenz schon wieder. Zudem gilt es nochmals zu betonen, dass bei einem Derby eigene Gesetze gelten. Sich auf die Statistik allein zu verlassen, ist gefährlich.

Dass die Ottendorfer Fußballer sich nicht vor den Gaildorfern verstecken müssen, haben sie längst bewiesen. So ging das Derby am 26. August vergangenen Jahres auf der Gaildorfer Bleichwiese auch klar an den Gast aus dem Teilort. Der FC Ottendorf gewann durch Tore von Daniel Mayer und Dejan Draganovic das Spiel. Für den TSV Gaildorf traf Daniel Hoffer einmal. Auf der Trainerbank saß zum damaligen Zeitpunkt in Gaildorf Mesut Kul. In Ottendorf hatte noch Ralf Wappler diesen Job inne.

Was den Saisonverlauf betrifft, kreuzten sich die Leistungs- und Ergebniskurven der Mannschaften spätestens am neunten Spieltag. Für Ottendorf zeigte die Tendenz nach unten, Gaildorf bewegte sich solide aufwärts und etablierte sich auf mittlerem Niveau.

Doch auf dem Erreichten konsolidieren möchte sich keiner der neuen Trainer mit seiner Mannschaft. Das gilt vor allem für den FC Ottendorf. Für Ottendorfs Spielleiter Steffen Tippelt ist der zwölfte Tabellenplatz schlicht „nicht akzeptabel“. Immerhin hatte man zum Rundenbeginn eine Platzierung in der vorderen Tabellenhälfte angestrebt.

Verstärkung aus Westheim

Personell hat sich in Ottendorf nicht nur etwas auf dem Trainerstuhl getan. Die Mannschaft hat über den Winter neue Akteure erhalten. Vom SV Westheim wechselten Dominik Neumann und Erwin Reitenbach zum FCO. Und dass der neue Coach etwas vom Sport mit dem Ball versteht, hat der 32 Jahre alte Vater von drei Kindern in seiner Karriere als aktiver Fußballer dokumentiert. Sportlich wurde er in der bekannt guten Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart ausgebildet. Bis zu einem Schaden am Knie und dem sportlichen Aus lief Heiko Winter für die Sportfreunde Schwäbisch Hall auf. Beim FCO ist er zunächst einmal bis zum Ende der Saison verpflichtet.