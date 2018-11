Aktion Die Nacht der Gschwender Kirchen

Wolfgang Pfister

Der Handels- und Gewerbeverein Zukunft Gschwend rief im Herbst letzten Jahres die Aktion „Nachts in Gschwend“ ins Leben. Damals ging’s in die Keller, nun bildeten die vier Gschwender Kirchen den Themenschwerpunkt. Ein Pendelbus war bestellt, um die Besucher zwischen Gschwend, Schlechtbach und Frickenhofen hin und zurück zu transportieren. Der Abschluss wurde im Gemeindesaal der Heilig-Kreuz-Kirche gefeiert. Die Kirchenorgeln wurden von Marianne und Heinrich Schüler gespielt.

Mit Spenden finanziert

Die etwa achtzig Besucher wurden von Vorstand Martin Grau begrüßt. Die evangelische Kirche in Gschwend war das erste Ziel. Deren Geschichte erklärte Pfarrer Jochen Baumann. Die Gschwender mussten lange die Gottesdienste in Frickenhofen oder Kirchenkirnberg besuchen, weil sie sich keine Kirche leisten konnten. Erst 1759 erhielten sie eine eigene Kirche. Spenden hatten den Bau ermöglicht. 98 Jahre später fiel sie dem großen Gschwender Brand zum Opfer. Finanziert durch Spenden aus dem ganzen Land konnte die heutige Kirche 1862 nach Plänen des Baumeisters Christian von Leins neu aufgebaut werden. Zum Abschluss erklang das „Präludium in F“ auf der Link-Orgel.

In der Dorfkirche St. Andreas in Schlechtbach wartete bereits Valeria Bühler auf die Besucher. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1447 und ist damit das älteste Gotteshaus in der Gemeinde. Schlechtbacher Höfe gehörten einst dem Kloster Gotteszell und damit der katholischen Reichsstadt Gmünd. Gschwend hingegen war limpurgischer Besitz und damit evangelisch.

Die heutige Kirche war ursprünglich eine Kapelle, die katholische Pfarrstelle war in Zimmerbach. Als im 19. Jahrhundert Schlechtbach eine Pfarrstelle bekam, wurde die Kirche umgebaut und vergrößert und 1871 die Link-

Orgel eingebaut.

Inspiration für Kerner

Ausführlich erklärte Valeria Bühler den Flügelaltar, dessen Figuren teilweise von Schülern Tilman Riemenschneiders stammen. Auf das Bild der Heiligen Kümmernis sind die Schlechtbacher besonders stolz, wenngleich es nur eine Reproduktion ist. Der Arzt und Dichter Justinus Kerner (1786-1862) ließ sich davon zu seiner Ballade „Der Geiger von Gmünd“ inspirieren.

In Frickenhofen hieß Pfarrer Achim Ehring die Gäste „in der höchstgelegenen Dorfkirche Nordwürttembergs“ willkommen. Das Gotteshaus wurde 1743 erbaut, nachdem die Einwohnerzahl nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg langsam wieder angewachsen war.

Die Kanzel wurde 1779 von Philipp Franz Hägele gestiftet und steht unter Denkmalschutz. In der „Einraumkirche“ steht der Altar praktisch ebenerdig nur wenige Meter vor der ersten Kirchenbank entfernt. „An das“, so Ehring, „muss man sich etwas gewöhnen.“ Als Blechverkleidungen der Empore entfernt wurden, stieß man auf Bauernmalereien, die einen Passionszyklus darstellen. Der Künstler ist unbekannt.

Geliehene Glocke

Die katholische „Heilig-Kreuz-

Kirche“ in Gschwend, erbaut im Jahr 1965, war das letzte Ziel der nächtlichen Rundreise. Der gebürtige Schlechtbacher Wilfried Abele erläuterte ihre wechselvolle Geschichte. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren viele Flüchtlinge katholischer Konfession aus Ostdeutschland und Osteuropa nach Gschwend gekommen. Katholische Andachten wurden provisorisch im alten Schulhaus abgehalten, später im „Rössle“, das sonntags „rappelvoll“ gewesen sei. Ab 1963 wurden die Gläubigen im Kirchenbus nach Schlechtbach gebracht.

Der Druck auf die Diözese Rottenburg aber wuchs. Nach mehrjähriger Bauzeit konnte die „Heilig-Kreuz-Kirche“ dann am 30. Mai 1965 übergeben werden. Am Anfang war nur eine geliehene Glocke im Turm aufgehängt. 1969 wurden drei eigene Glocken beschafft, die vierte Glocke wurde von einem Privatmann 1999 gespendet.