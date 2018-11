Natur Die Miniermotte hat keine Chance

Murrhardt / sdw

237 Kindergarten- und Schulkinder haben sich an der Laubsammelaktion beteiligt. Sie ist für etliche Schulen und Kindergärten fester Teil im Jahresprogramm. In 16 Gruppen haben die Jungs und Mädchen gemeinsam etwas für die Gesundheit der Rosskastanie getan. Sie haben 207 Säcke mit befallenem Laub gesammelt, das durch die Gemeinden im Rems-Murr-Kreis fachgerecht entsorgt wurde.

Nach einem Jahrhundert-Trockenjahr wie 2018 erwartet man eigentlich, dass die Blätter im ­November längst braun und abgefallen sind. Aber offenbar hatten es die Kastanien dank ordentlicher Pflege ganz gut verkraftet. So war etwa im Kindergarten Schäferstraße zwar das meiste Laub bereits gefallen, aber Spuren der Kastanienminiermotte waren kaum zu sehen. Und wenn ein Baum keine Fraßfeinde zu ertragen hat, so hält er offenbar auch solch ein Jahr mit viel zu wenig Regen und Bodenfeuchtigkeit aus, so die Einschätzung der Kreisgruppe Rems-Murr der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Jedenfalls waren die teilnehmenden Gruppen wieder mit Feuereifer dabei und zudem sehr erfolgreich. Als Laubsammler der ersten Stunde durfte der Kindergarten Schäferstraße bei der elften Kastanienlaub-Sammelaktion nicht fehlen.

Die Kinder warteten bereits gespannt, als der Vorsitzende des SDW-Kreisverbands, Dr. Gerhard Strobel, im morgendlichen Stuhlkreis Platz nahm. Falls er gedacht hatte, den Kleinen die Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt, der Kastanienminier­mottenraupe, erzählen zu können, hatte er sich getäuscht. Die Kinder der Hasen- und der Bärengruppe waren bestens informiert und klärten ihrerseits den SDW-Vorsitzenden über die Zusammenhänge im Kastanienlaub auf. „Der kleine Schmetterling legt seine Eier an das Kastanienblatt und so weiter.“ Drum blieb im Stuhlkreis noch genügend Zeit, ein bisschen mehr über Wald und Wildtiere zu diskutieren, was die muntere Truppe ausgiebig tat.

Dann aber ging es hinaus, um die letzten Kastanienblätter zusammenzurechen. „Wir sind schon seit Wochen damit beschäftigt, Blätter zusammenzurechen“, verrät Erzieherin Susanne Schmölzer. Drum braucht sie den Kleinen überhaupt nichts zu erklären. Ein Griff zum Rechen und los geht’s. Diskussionen gibt es nur dort, wo ein Kind gerade keinen der kleinen Rechen ergattern konnte. Aber auch das lässt sich lösen. Jedenfalls sind so rund 30 Papiersäcke zusammengekommen, die der städtische Bauhof just an diesem Morgen abholt. Und so kommen die Bauhof-Mitarbeiter auch in den Genuss eines der Leberkäswecken, die die Stadt Murrhardt traditionell zu diesem Anlass stiftet. Die Kinder vertilgen die „LKW“ jedenfalls mit Riesenappetit. Nach Übergabe der Urkunde und des Wolfsposters für jedes Kind heißt es nun ein ganzes Jahr lang warten, bis es der kleinen Raupe Nimmersatt wieder an ihren gefräßigen Kragen geht.