Jazz Die Liebe ist stärker als der Tod

Gaildorf / Andreas Dehne

Der müde gewordene Tod führt die Protagonistin am Ende des Filmes zu ihrem gestorbenen Geliebten. „Wer sein Leben wegwirft, der wird es gewinnen.“ In enger Umarmung liegen die beiden Liebenden. Er befreit sie aus ihren irdischen Hüllen und geht mit ihnen den Berg hinauf – mitten ins Licht. Auf dem Gipfel eine letzte Umarmung. Der Tod verschwindet und die Liebenden gehen Hand in Hand in die Ewigkeit. „Die Liebe ist stärker als der Tod.“

Es mutet an wie das Happy End einer Hollywoodschnulze, ist aber ein Klassiker der Stummfilmzeit aus dem Jahr 1921: „Der müde Tod“ von Fritz Lang. Was die Filmvorführung des Kulturvereins Klassik – Limpurger Land so einzigartig macht, ist die musikalische Untermalung dieses Meisterwerkes.

Als „Küspert und Kollegen“ stehen Till Martin an den „Reeds“ (Rohrblattinstrumenten), Bastian Jütte am Schlagzeug und Andreas Kurz am Kontrabass dem Film musikalisch zur Seite, nicht nur bildlich gesprochen. Zusammen mit dem Komponisten Werner Küspert an der Gitarre jazzen sie direkt neben den Zuschauern dem tonlosen filmischen Meisterwerk der Vergangenheit die musikalische Intensität der Gegenwart ein.

Bassbetonte Umarmung

So wird aus der Schlussszene, dem filmisch schwarz-weißen Weg ins Licht, eine fast sphärisch klingende akustische Liebeserklärung. Der Herzschlag des Schlagzeugs, lebendig pulsierend, begleitet die Liebenden in die Ewigkeit. Sehr sparsam instrumentiert und arrangiert und sehr bassbetont umarmen sich die beiden Liebenden ein letztes Mal. Der Takt der Musik wird zunehmend langsamer, wenn der Tod sich die Seelen der Toten greift und sie aus ihren Körpern holt.

Livemusik zu Stummfilmen gibt es viele. Mit eigens dafür komponiertem Jazz zu begleiten, scheint ein gewagtes Unterfangen zu sein. Es gelingt hier gut. Das unbestrittene Meisterwerk stellt einen gewagten Spagat zwischen Kitsch und hoher Kunst dar.

Zauberhafte Umsetzung

Musikalisch gelingt es „Küspert und Kollegen“ zauberhaft, zwischen den Klischees des Kaisers von China und den wahrhaft tiefen Gefühlen sehr emotional eine musikalische Verflechtung herzustellen. Liebe ist stärker als der Tod. Zumindest solange man lebt. Und es auf dem Kieselberg den passenden Jazz zum tonlosen Film gibt.