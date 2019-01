Kommunalwahl Die Kandidaten sind bereit

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter Margarete John, Karl Eichele und ihren Mitstreitern im SPD-Ortsverein Gaildorf/Limpurger Land. Bei der Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl im „Löwen“ zeigten sie sich denn auch sehr erfreut darüber, eine repräsentative Liste mit 16 Namen vorlegen zu können. Bereits im April vergangenen Jahres hatten sie mit der Kandidatensuche begonnen.

Sieben Frauen, neun Männer

Am 26. Mai ist es nun so weit. Da werden in den Gemeinden sowie in den Landkreisen die Kommunalvertretungen gewählt. Zeitgleich wählen die EU-Bürger zum neunten Mal das Europäische Parlament. Und während Parteien, Fraktionen oder Ortsgremien anderswo noch auf der Suche sind, haben die Gaildorfer Sozialdemokraten sowie Bürgerinnen und Bürger, die zwar keine Parteimitglieder sind, ihnen aber nahestehen, ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen in Gaildorf nominiert. Sieben Frauen und neun Männer stehen auf der Liste „SPD/Aktive Bürger“ in den Startlöchern. Eine soziale und nachhaltige Entwicklung der Kommune zu gewährleisten, ist ihr erklärtes Ziel.

Ortsvereinsvorsitzender Karl Eichele, der vorab zum Versammlungsleiter gewählt wurde, legte allergrößten Wert darauf, die Formalitäten ordnungsgemäß durchzuziehen. Uwe Tettenborn und Thomas Frank bildeten die Mandatsprüfungskommission. In einer geheimen Abstimmung wurden alle 16 vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten einstimmig gewählt. Auch die Reihenfolge der Namen auf der Liste unterlag einer Abstimmung.

Auch Kreistagsliste komplett

Und die sieht, diverse Kriterien zugrunde gelegt, nun so aus: Margarete John, Martin Frey, Christina Schlögl, Martin Bohn, Christel Hofmann-Alber, Axel Spix, Dr. Sabrina Keit, Achim Münzner, Silke Manderscheid, Dieter Schüler, Ursel Passon, Mikka Schulz, Waltraud Dannenmann, Werner Steube, Bernd Windmüller, Markus Zaklikowski. Die Nominierungsversammlung für die Kreistagswahl ist für den 6. Februar vorgesehen. Auch diese Liste ist bereits komplett. Die bebilderten Wahlprospekte sind derzeit in Bearbeitung.

Auch über die Themenschwerpunkte wurde in der konstituierenden Sitzung beraten. Ebenfalls am 6. Februar ist eine Veranstaltung zum Thema Wohnungsbau in Gaildorf geplant. Am Pferdemarkt werden die Sozialdemokraten in der Schulstraße mit einem Informationsstand präsent sein. In Anlehnung an „100 Jahre Internationaler Frauentag“ am 8. März findet um dieses Datum herum eine Aktion auf dem Gaildorfer Wochenmarkt statt. Der Besuch in einem Gewerbebetrieb in Münster ist bereits abgehakt.

Aktion „Unverpackt“

Großen Zuspruch fand das vom SPD-Landesverband angestoßene Volksbegehren zur Abschaffung der Kita-Gebühren. Dafür ist eine Mindestanzahl an Unterschriften nötig, um den Antrag im Landtag einbringen zu können. Ein weiteres Thema vor Ort ist, mit der Aktion „Unverpackt“ dem Verpackungsmüll den Kampf anzusagen.