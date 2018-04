Gaildorf SpVgg Unterrot: Jugendarbeit steht an erster Stelle

Gaildorf / Reimar Grambow

Die Tennis-Abteilung der SpVgg Unterrot will sich weiterhin nach Kräften für den Nachwuchs einsetzen.

Die Tennisabteilung der Spvgg Unterrot hatte 2017 wieder 44 feste Termine zu bestreiten. Was die Verantwortlichen und die Eltern, die sich in den Spielbetrieb einbringen, dafür leisten, zeigte Abteilungsleiter Reimar Grambow kürzlich bei der gut besuchten Abteilungsversammlung auf. Höhepunkte waren das Mitgliedersommerfest, die Saisonabschlussfeier mit Ehrung der Clubmeister und der Tagesausflug der Tennisfamilie an den Brombachsee. Überzeugend hat sich die Abteilung auch bei sechs Veranstaltungen des Gesamtvereins eingebracht.

In zwei Sondersitzungen des Ausschusses wurden detaillierte Maßnahmen für die Abteilungsarbeit festgelegt, die 2018 konsequent umgesetzt werden sollen. Die Abteilungs-, Spiel- und Platzordnung wurde bereits überarbeitet. Daneben wurde erstmalig eine detaillierte Gastspielerordnung erstellt. Die Beschlussfassung durch die Abteilungsversammlung erfolgte einstimmig.

Um Mitglieder zu gewinnen, beteiligt sich die Tennisabteilung an der bundesweiten Aktion des DTB „Deutschland spielt Tennis“. Diese Veranstaltung für Kinder, Familien und Erwachsene findet am 5. Mai auf der Tennisanlage in Unterrot statt. Jugendlichen Neueinsteigern wird künftig ein Tennispate zur Seite gestellt: Aktive Damen und Herren werden neben dem Training mit den beiden Trainern Dzabir Maglajlic und Michael Wurster zusätzliche Anreize schaffen und den Spaßfaktor erhöhen. Ein spezielles Kurs­angebot unter dem Titel: „Vom Anfänger zum Hobbyspieler in 10 Stunden“ richtet sich an Erwachsene im Alter von 20 bis 50.

Reimar Grambow kündigte an, dass die Tennishütte um eine Gerätehütte erweitert werden soll. Die Maßnahme wird durch eine Spende der VR-Bank-Stiftung ermöglicht. Mit dem Bau soll im Herbst begonnen werden.

Jugendwartin Andrea Dirksmann hob die gute Zusammenarbeit mit der Bühläcker-Grundschule hervor. So fand im März erneut eine Tennis-AG mit Trainer Michael Wurster für die Erst- bis Drittklässler statt. Die Kinder mit den meisten Spielstunden sollen wieder zu Tenniskönigen gekürt werden.

Auch sportliche Erfolge können die Tennisjunioren vorweisen. Sie wurden Meister in der Hallen-Verbandsspielrunde und schafften damit den Aufstieg in die Staffelliga. An der Tennissommerrunde 2018 beteiligt sich die TA Unterrot mit fünf Jugendmannschaften. Der Schultennistag, die Teilnahme am Ferienprogramm und die Clubmeisterschaften runden die vielseitigen Aktivitäten für die Jugend ab.

Positives hatte auch Kassierer Jürgen Schreier zu berichten. Geplante Anschaffungen können ohne Probleme umgesetzt werden. Dies ist in erster Linie auf die stabile Mitgliederentwicklung zurückzuführen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.