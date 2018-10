Wettbewerb Die hohe Schule des Gehorsams

Gaildorf / Sigrid Bauer

Auf der Wiese unterhalb des Geländes des Vereins der Hundefreunde Gaildorf standen schon am Freitagabend Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte, denn einige Hundesportler kamen von weit her. Am Samstagmorgen füllte sich der Hundesportplatz: fast 80 Teilnehmer, viele mit Partner und mehreren Hunden. Gebell war aber kaum zu hören. Hundesportler haben gut erzogene Tiere, denn Gehorsam ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg, auch bei Rally Obedience (RO), einer noch jungen Hundesportart.

Hier sind Aufgaben aus dem Obedience, das oft auch als „die hohe Schule des Gehorsams“ bezeichnet wird, nacheinander in einem Parcours, ähnlich wie beim Agility, zu bewältigen. Statt Hindernissen sind hier Schilder mit den einzelnen Aufgaben aufgebaut. Das macht sowohl Menschen als auch ihren Vierbeinern Spaß und ist außerdem kurzweilig für die Zuschauer.

Am Ende zählt die Zeit

Das Mensch-Hund-Team muss in erster Linie exakt, aber auch flott arbeiten, denn bei Punktgleichheit gilt die schnellere Zeit. Wie beim Agility, wo der Hundeführer seinen Hund durch einen Hindernisparcours führt, darf er auch beim Rally Obedience seinen vierbeinigen Freund ansprechen und motivieren sowie mit Hand- und Körperzeichen lenken.

Um Hundesportanfänger fürs Rally Obedience zu begeistern, gibt es keine sportlichen Voraussetzungen, um an einem Turnier teilzunehmen, ein gewisses Maß an Grundgehorsam sollte aber vorhanden sein. „Jeder, der sich mit seinem Hund sinnvoll und mit Spaß beschäftigen will, kann das mit RO tun, auch zu Hause im Garten ist das ohne viel Aufwand möglich“, erklärt Iris Tengel, RO-Trainerin beim VdH Gaildorf.

Für die SWHV-Meisterschaft haben sich selbstverständlich nur geübte Teams qualifiziert. Verbandsmeister wurde Sabine Scholtes vom VdH Zuffenhausen als Siegerin in der Klasse 3 mit dem schwierigsten Parcours.

Für Hunde ab neun Jahren wurde ein Parcours aufgebaut, der die eingeschränkte Beweglichkeit alter Hunde berücksichtigte. In dieser Senior-Klasse gewann Gabriele Wagner aus Ofterdingen. Bei den Jugendlichen, wobei hier die Menschen gemeint sind, wurde Ann-Marie Wieland vom HSV Neckarzimmern Erste.

Vizemeisterin aus Gaildorf

Die beiden Richterinnen Nadine Heller und Susi Scherrenbacher teilten sich auf die zwei Parcours auf und arbeiteten ohne Mittagspause durch. Somit fand die Siegerehrung trotz der großen Teilnehmerzahl schon um 16 Uhr statt.

Eine SWHV-Jugend-Vizemeisterin kann der Gaildorfer Hundesportverein jetzt vorweisen: Die 14-jährige Jessica Tengel und ihr Kleiner Münsterländer Artus erkämpften sich mit einem sehr gelungenen Lauf 88 von 100 Punkten. Auch Iris Tengel und Marissa Müller vom VdH Gaildorf hatten sich für die Meisterschaft qualifiziert. Beide starteten in der höchsten Klasse und erreichten Platz 5 und 9.

49 Teams am Start

Am Sonntag veranstaltete der Gaildorfer Hundesportverein noch ein eigenes Rally-Obedience-Turnier – die erste Möglichkeit, für die Qualifikation zur Verbandsmeisterschaft 2019 Punkte zu sammeln. 49 Mensch-Hund-Teams gingen an den Start, allein elf vom Gaildorfer Hundesportverein. Iris Tengel mit Artus gelang ein herausragender Lauf, der mit 95 Punkten und dem ersten Platz in der Klasse 3 belohnt wurde.