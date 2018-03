Kabarett Die Hausfrau und ihr Thermomix

Sulzbach-Laufen / Werner Schmidt

Die schwäbische Hausfrau wusste schon immer, was gut ist, so auch im Haushalt von Heinrich del Core. In Sulzbach-Laufen plauderte der schwäbische Kabarettist in der mit 550 Besuchern voll besetzten Stephan-Keck-Halle über die Probleme mit seiner Frau.

Das Dilemma: Er will eine Drohne. Das lehnt sie ab, weil diese 700 Euro kostet. Aber sie will einen Thermomix. Das lehnt er ab; schließlich kostet ein solches Gerät 1200 Euro. Aber weil die schwäbische Hausfrau ihren Haushalt und damit auch den Mann im Griff hat, bekommt sie den Thermomix. Die Frau versteht, die Vorteile eines solchen Gerätes positiv anzupreisen. Immerhin kann es nicht nur rühren und mixen, sondern auch häckseln und „pulverisieren“. Was bei del Core den Verdacht nährt, „dass bei Witwen, wo die Männer spurlos verschwunden sind...“, den Gedanken lässt er, unterbrochen vom Gelächter der Besucher, unausgesprochen wirken.

Der 56-jährige Kleinkunstveteran nimmt wenig Blätter vor den Mund und spottet vor allem über Schwaben, deren Lebensart und die Sprache. Dabei ist der gelernte Zahntechniker nur mütter­licherseits Schwabe. Die andere Hälfte ist italienisch. Vor knapp 20 Jahren hatte del Core sein Bühnendebüt mit seinem ersten Soloprogramm. Seither steht er auf der Bühne, erscheint im Fernsehen, tritt bei Firmenfeiern auf.

Neue Vereinstradition

Dieses Mal hatte ihn der Sulzbach-Laufener Musikverein gebucht. Um sich mit etwas anderem als nur Musik ins Gedächtnis der Bevölkerung zu rufen, hatte der Musikverein vor zwei Jahren den ersten Comedy-Abend organisiert, damals mit Christoph Sonntag. Laut Kassier Manfred Schüle und Hauptorganisator Stefan Wolf soll im Zweijahres­abstand ein solcher Comedy-Abend wiederholt werden.

Das Publikum jedenfalls genoss Heinrich del Core, dessen schamlose Zweideutigkeiten offenbar den Humor der Besucher trafen. Auch Bürgermeister Markus Bock war unter den Zuschauern. Er habe del Core nicht gekannt, sagte er, aber er habe den Auftritt genossen.