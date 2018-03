Jubiläum Die Hagberg-Truppe feiert Geburtstag

Richard Färber

Eigentlich kommt man an den Gschwender Albvereinlern nicht vorbei – zumindest dann nicht, wenn man den Hagbergturm, das weithin sichtbare Wahrzeichen der Gemeinde Gschwend besucht. Im Turm befinden sich eine Turmstube für Veranstaltungen und ein Kiosk, der an den Sonn- und Feiertagen in den warmen Monaten zwischen April und Oktober von Mitgliedern der Gschwender Ortsgruppe des Albvereins bewirtschaftet wird. Dann kann man auch hinaufsteigen und die gewaltige Rundumsicht genießen.

Der Hagbergturm, der damit auch so etwas wie das Wahrzeichen der Gschwender Albvereinler ist, wurde 1901 erbaut, und zwar vom damaligen Verschönerungsverein. Den Albverein gab’s damals auch schon, und auch er hegte Turmbaupläne, hatte sich dafür aber den Standort Hohe Tanne ausgeguckt. Die Gschwender hatten allerdings, vermeldet die Chronik, die besseren Argumente, den höheren Standort und vor allem auch bereits das nötige Geld eingesammelt.

Die Vorstellung, zwischen den beiden Vereinen habe ein handfestes Konkurrenzverhältnis bestanden, führt freilich in die Irre. Schon die personellen Konstellationen sprechen dagegen: Vorsitzender des Verschönerungsvereins war ein Oberförster Ortlieb, der auch als erster Vertrauensmann des im Jahr 1893 gegründeten Albvereins genannt wird.

Und so lag es auch nahe, dass der bis an die Belastungsgrenzen beschäftigte Verschönerungsverein die Betreuung des Hagbergturms schließlich dem Albverein antrug. 1929 war das, ein paar Jahre haben sich die Albvereinler noch geziert, 1936 aber schließlich zugestimmt. Seitdem ist der Hagbergturm, der zu Kriegszeiten und dann von 1973 bis 1980 wegen eines Sturmschadens geschlossen war und renoviert werden musste, eng verknüpft mit der Geschichte der Ortsgruppe.

Die, wie erwähnt, vor 125 Jahren begonnen hat, was jetzt gefeiert werden soll. Über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg lägen allerdings keine Unterlagen mehr vor, berichtet Vertrauensmann Herbert Volland, lediglich die Vorgänge um den Hagbergturm seien noch bekannt. Nach dem Krieg sei die Gruppe durch Carl Merz wieder „zum Leben erweckt“ worden; die Wanderwege seien von dem Gschwender Lehrer Aupperle betreut worden. Als Gauwegwart hatte Aupperle einiges zu leisten: Das Wegenetz des Albvereins war seinerzeit 86 Kilometer lang; heute sind es 55 Kilometer.

Naturschutz, Schutz und Pflege von Landschaft, Denkmälern und Wanderwegen, aber auch die Förderung von Brauchtum und Heimatbewusstsein hat sich die Ortsgruppe Gschwend, die aktuell etwa 100 Mitglieder zählt, als Ziele auf ihre Fahnen geschrieben. Und das Wandern natürlich: Die Ortsgruppe organisiert Halbtags- und Tageswanderungen und einmal jährlich auch eine mehrtägige Wanderausfahrt. Auch in Österreich, auf Mallorca, in Südtirol, im Elsass und in Slowenien waren die Gschwender Wanderer schon unterwegs. Und an den Sonn- und Feiertagen, wie gesagt, findet man sie am Hagbergturm.