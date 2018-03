Artenschutz Die Grasfrösche sind schon unterwegs

Fichtenberg / Richard Färber

Es ist Eile geboten, die Grasfrösche sind schon unterwegs. „Die wollen wir noch erwischen“, sagt Karl-Heinz Johe, als er am Samstag mit einer Handvoll Helfer am L-1050-Parkplatz an der Heiligklingbrücke bei Fichtenberg erscheint, um den Krötenzaun aufzustellen. Aus Wengen im Kochertal wird bereits Vollzug gemeldet. Die Leiteinrichtungen stehen, weiß Johe, es habe auch mehr Helfer gegeben. Weil dort die vielbefahrene Bundesstraße durchs Amphibienwandergebiet führt, herrsche aber auch großer Handlungsbedarf.

Leere Container geklaut

Die beiden Container mit den Amphibienleiteinrichtungen stehen schon am Radweg neben der Heiligklingbrücke. Außerhalb der Saison werden sie bei der Straßenmeisterei in Unterrot aufbewahrt. Die leeren Container werden heute wieder abgeholt. Stehen lassen könne man sie nicht, sagt Johe: Gelegenheit macht Diebe. Auch die Schilder, mit denen Autofahrer auf die Amphibienwanderung hingewiesen werden, seien im letzten Jahr geklaut worden, sagt Eva Rücker, die seit Jahren beim Aufbau der Krötenzäune und Einsammeln der Amphibien hilft. „Sammlerstücke“, grinst Johe. Die neuen Schilder sind schon da. In den nächsten Tagen gilt Tempo 30.

Der Gaildorfer Biologe und seine Truppe werden ein paar Stunden benötigen, bis die rund 250 Meter Krötenzaun auf der Westseite der L 1050 aufgestellt sind. Das komplette Wanderungsgebiet erfassen sie damit nicht, aber die Schwerpunktstrecken. Und die Arbeit ist damit nicht getan: Die Amphibien streben zu dem Biotop auf der anderen Straßenseite. Sie müssen eingesammelt und hinübergetragen werden.

Eigentlich, sagt Johe, müsste man den Zaun in ein paar Wochen, wenn die Rückwanderung einsetzt, auf der anderen Straßenseite aufstellen. Das Prozedere, Zaun aufstellen, Amphibien einsammeln und zurücktragen, sei aber organisatorisch nicht zu bewältigen, schon allein, weil sich die Rückwanderung über Monate hinzieht. Für ein, zwei Wochen wäre der Zaun dort ganz gut, meint Rücker: „Es gibt Tage, an denen ist die Hölle los!“

Die Amphibien werden also hinübergetragen und auf dem Rückweg überfahren? „Das ist der Punkt“, sagt Johe. Ein „Nullsummenspiel“ aber sei es nicht. Wichtig sei vor allem, die laichtragenden Weibchen zum Laichgewässer zu bringen. Statistisch gesehen kämen zwei Tiere pro Laichballen durch. Es sind also zahlenmäßig deutlich mehr Rückwanderer. Und ihre Überlebens­chancen würden sprunghaft steigen, wenn beidseitig feste Amphibienbarrieren und unterirdische Durchlässe geschaffen würden.

Das ist auch angestrebt. Johe und Rücker verfolgen die Berichte über die Fichtenberger Pläne mit großem Interesse. Die Gemeinde will Ausgleichsmittel nutzen, um am Diebach-Stausee, an der Kreisstraße nach Erlenhof und an der L 1050 stationäre Leit­einrichtungen zu installieren. Der Naturschutzfonds fördert allerdings nur die beiden Maßnahmen am Diebach, mit deren Bau im Herbst begonnen werden soll. Für die L 1050 wird noch nach Fördermöglichkeiten gesucht.

Artenschutztechnisch gesehen, findet Rücker, sei das etwas widersinnig. Am Diebach wanderten hauptsächlich Erdkröten, besonders schützenswerte Arten wie den Grasfrosch, „Lurch des Jahres“ 2018, finde man eher an der L 1050 und an dem kleinen Biotop neben dem Parkplatz, das immer noch teilweise mit Eis bedeckt ist. Dort gibt’s die mittlerweile sehr seltenen Kammmolche, ergänzt Johe, den See- und den Grasfrosch und natürlich die Erdkröten. „Es ist ein tolles, artenreiches Laichgewässer.“