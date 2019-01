SV Frickenhofen Die gelb-schwarze Gemeinschaft

Gschwend-Frickenhofen / Rainer Kollmer

Eine gut besuchte Hauptversammlung mit interessanten Themen rückt die Aktivitäten des 472 Mitglieder zählenden Sportvereins Frickenhofen in ein erfreuliches Licht.

Vorstand Andreas Stütz und Stellvertreterin Silke Beitelbeck hatten gute Vorarbeit geleistet. Die Jahresbilanzen wurden als lange Kette von ereignisreichen Veranstaltungsperlen präsentiert. Es sei immer etwas zu tun. Nie gebe es im Verein einen ruhigen Alltag, stellte Andreas Stütz nicht ohne Genugtuung fest. Einerseits standen natürlich die sportlichen Ereignisse im Vordergrund. Aber der Vorstand betonte auch die Bemühungen um die Stärkung der Gemeinschaft.

Schriftführer Dennis Frey ließ eine Fülle von Ereignissen Revue passieren. Preisbinokel, Ski-Ausfahrt, Fasching, Bockmusik, Jugendturnier, Maultaschenessen, Fußballcamp und Almabtrieb bestimmten neben weiteren Ereignissen den Jahresablauf. Der Ausschuss hatte in zehn Sitzungen beträchtliche Organisationsaufgaben zu leisten. Besonders stolz ist der Verein, dass er jetzt den zweiten Platz beim regionalen Ehrenamtspreis erhielt.

„Sauber, ordentlich, korrekt“

Mit großem Interesse wurden die Zahlen von Kassier Hannes Weller in Augenschein genommen. Der Einnahmeseite von 125.701,96 Euro standen als Ausgaben 112.839,52 Euro gegenüber. 2017 war man wegen der Umbaumaßnahmen noch mit über 36.000 Euro im Minus gewesen. Das vergangene Jahr bildete bei einem Plus von 12.862,44 Euro wieder schwarze Zahlen ab. Sie werden die Darlehensschulden weiter verringern. „Die Kasse ist sauber, ordentlich und korrekt“, stellten Hans Grau und Rolf Hägele als Prüfer fest.

Auch die Mitgliederzahlen können sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr waren es 472 Sportfreunde, wobei der rege Zuwachs von jungen Frauen auf 57 Mitglieder (im Vorjahr 44) besonders bemerkenswert ist.

Die umfangreichen Berichte der Abteilungsleiter Florian Grau (Fußball), Tim Gückelhorn (Jugendleiter) und Michaela Maile (Frauenabteilung) unterstrichen das bunte Bild der Aktivitäten. Mit dem durchaus akzeptablen sechsten bzw. siebten Platz der ersten und zweiten Fußballmannschaft und dem bemerkenswerten dritten Platz in der Fairnesstabelle 2017/2018 ist der Verein gut aufgestellt. Die VfB-Fußballschule konnte im vergangenen Jahr mit einer Zahl von 60 Teilnehmern aufwarten. Die neue Runde ist 2019 vom 30. August bis 1. September geplant.

Beim Volleyball wurde in der letzten Saison bei den Damen I sogar der zweite Platz erreicht. Thomas Nast bilanzierte zusätzlich die Fußball-Ergebnisse des überregionalen Loesch-Cups, bei dem im Sommer der Karlsruher Sport Club (KSC) das Rennen gemacht hatte. Vom 17. bis 18. August 2019 soll der Cup erneut aufgelegt werden. Bereits jetzt habe man mehr Anmeldungen als Starterplätze. Die Zahl werde diesmal auf zehn Mannschaften reduziert, weil man attraktiv bleiben wolle, erläuterte Andreas Stütz.

Einstimmige Entlastung

Außerhalb des Wettkampfgeschehens finden „Fit for Fun“ sowie das Dienstags- und Kinderturnen guten Zuspruch, wie Michaela Maile berichtete. Erika Ugele, die sich in der Freizeitabteilung besonders für das „tabellenfreie“ Geschehen stark machte, führte als Vertreterin von Bürgermeister Christoph Hald abschließend eine einstimmige Entlastung der Abteilungen herbei.

Silke Beitelbeck übernahm die umfangreiche Aufgabe, über 40 Ehrungen vorzunehmen. Hans Maier war als humorvoller Ehrenamtsbeauftragter des Württembergischen Fußballverbands (WFV) Ostwürttemberg extra aus Hohenmemmingen angereist, um verdiente Spieler und Jugendleiter im WFV auszuzeichnen.

Benjamin Grau erhielt die Spieler-Ehrennadel in Bronze, Mihajel Uslun konnte mit Silber nachlegen. Beide sind seit 1987 bzw. 1991 mit über 300 absolvierten Spielen aktiv. Die Jugendleiternadel in Bronze händigte Hans Maier an Jens und Robin Bauer, Horst Merkl sowie Dominik Schmelzle aus. Die Fußballer engagieren sich seit über 20 Jahren in vielfältiger Weise für den Sportverein.

Eine gute Vorbereitung der Neuwahlen machte es möglich, dass Albert Albrecht die Wahlvorgänge zügig und erfolgreich durchführen konnte. Rolf Hägele und Hans Grau werden weiterhin die Kassenprüfung übernehmen. Silke Beitelbeck konnte als zweite Vorsitzende bestätigt werden. Kassier Hannes Weller hat weiterhin die Finanzen im Blick. Die Fußballjugend nimmt Tim Gückelhorn wieder unter seine Fittiche. Auch Medienwart Thomas Nast fand uneingeschränkte Zustimmung. Einstimmig gewählt wurden auch die Ausschussmitglieder Martin Frank, Karin Mischko und Jan Grau.

Das könnte dich auch interessieren: