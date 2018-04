Stadtplanung Die Gartenschau als grünes i-Tüpfele

GAILDORF / Klaus Michael Oßwald

Gaildorfs Gartenschau-Bewerbung auf dem Prüfstand: Eine Fachkommission hat die Stadt erkundet.

Nicht nur Eingeweihte spüren es, auch Passanten, die auf der Kocherbrücke oder in der Kanzleistraße die Begrüßungsbanner sehen, fühlen an diesem Mittwochvormittag, dass nicht nur Wolken von Blütenstaub in der Luft liegen: In Gaildorf herrscht knisternde Spannung. Tatsächlich beginnt kurz nach 9 Uhr eine Phase, die für die Zukunft der Stadt von enormer Bedeutung sein kann.

„Einzigartige Chance“

Bürgermeister Frank Zimmermann empfängt auf dem Hallengelände die zehnköpfige Fachkommission, die in diesen Tagen auf Achse ist, um sich die 14 Städte anzuschauen, die sich für eine kleine Gartenschau oder gar eine Landesgartenschau für die Zeit zwischen 2026 und 2030 beworben haben. Und nun ist Gaildorf an der Reihe – im nordöstlichen Württemberg vor den Toren Stuttgarts gelegen, wo sich „Geschichte, Natur und Kultur aufs Schönste miteinander verbinden“ ließen, wie der Rathauschef im Sitzungssaal des festlich beflaggten Neuen Schlosses der hochkarätig besetzten Delegation erläutert, allen voran Marc Calmbach, Gartenschau-Koordinator im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Gemeinsam mit dem sich nun konkret abzeichnenden Bau der Umgehungsstraße und der weiteren Sanierung der Altstadt, des Kocherufers und des Sport-, Schul- und Parkgeländes bietet sich nun die „einzigartige Chance, Gaildorf stadtplanerisch so zu entwickeln, dass eine ganz neue Verbindung von Natur, Landschaft und urbanen Strukturen geschaffen“ werde.

Kocher als „grüne Brücke“

Damit liegen die Karten auf dem Tisch: Gaildorf bewirbt sich nicht aus Prestigedenken um eine Gartenschau 2027 oder 2029, sondern ist bestrebt, sich mit diesem kleinen, aber feinen Ritterschlag weiterzuentwickeln. Josua Grafs viel beachteter Imagefilm zur Stadtentwicklung sorgt für aufmerksame Stille im Raum. Die Animation kommt nicht forsch fordernd daher, wirkt aber aufmunternd, demonstriert ein wenig Selbstbewusstsein: „Lassen Sie uns einmal Luftschlösser bauen!“ Es geht um konkrete Visionen von der Stadt der Zukunft ohne Verkehrschaos rund um den Marktplatz . . .

Bevor die kleine Exkursion startet, schildert der Bürgermeister die vielfältigen städtebaulichen Problem- und Konfliktlagen und die großen Herausforderungen der Zukunft, denen sich die Stadt mit ihren Teilorten stellen wolle. Er entwirft gedanklich den Wandel des Kochers von der „nassen Grenze“ zwischen nördlicher und südlicher Kernstadt hin zur „grünen Brücke“.

Er verspricht sich und den Bürgern von der weiteren Stadtsanierung im Verein mit der Gartenschau ein „stadtnahes Naturerlebnis“, sieht den Schlosspark zum „englischen Garten“ gewandelt mit dem Schulzentrum, dem „Bildungscampus“, im Herzen. Parkähnliche Situationen könnten zwischen Sportanlagen und Siechenhaus entlang des Kochers entstehen, der altehrwürdige Stadtfriedhof wird mehr zu dem, was er in Ansätzen ist: ein Park.

Insgesamt stellt er sich den Bereich am nördlichen Kocherufer, der bereits „freiraumplanerisch“ weit gediehen ist, „zum Flanieren“ vor – entsprechend den preisgekrönten Entwürfen von Architekt Michael Glück aus Stuttgart. Glück und der Verkehrsplaner Hans-Jürgen Tögel verstärken mit Albrecht Keller und Claudia Krüger, Stadtplaner der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE), sowie Martin Schumacher (Zukunftswerkstatt) und den Stadträten Heinrich Reh (FWV), Matthias Rebel (CDU) und Martin Bohn (SPD) die Riege der Gastgeber.

Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn führt derweil Regie – und die Gäste zunächst über den Kocherdamm und den Steg am Brandenburger Törle in die Innenstadt. Unterwegs gibt es vieles zu bestaunen. Etwa Überlegungen, an der Stelle des 1945 zerstörten Pückler-Schlosses die „Pückler-Terrassen“ anzulegen – dort, wo der Kocher „in die Innenstadt integriert“ werden könnte.

Das kritische Frage-und-Antwort-Spiel ist in vollem Gang, hier und dort beeinträchtigt durch den Verkehrslärm. Einer, der solche Probleme einer Kommune kennt, lauscht aufmerksam: Kommissionsmitglied Artur Ostermeier, langjähriger Bürgermeister von Steißlingen, vertritt heute gleich zwei Gremien – den Gemeinde- und den Städtetag von Baden-Württemberg. Klaus Götz, Präsident des Fachverbands der Floristen im Land, schaut sich aufmerksam die grünen Inseln im Städtle an.

„Es gibt noch viel zu tun“

Die Delegation, die zwei Wochen lang auf Achse ist und am Freitag ihre „Tournee“ beendet, ist besetzt mit Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Landschaftsarchitektin Cornelia Biegert etwa oder Gerhard Hugenschmidt, Präsident des Gartenbauverbands Baden-Württemberg-Hessen, wissen, worauf es bei der weiteren Planung ankommt. Oder Martin Richter-Liebald, Gärtnermeister und Landschaftsarchitekt, der die Förderungsgesellschaft für die Landesgartenschauen leitet; er weiß aus Erfahrung, wie eine Bewerbung zu bewerten ist.

Nun geht es mit dem Hofmann-Bus, von Firmenchef Ulrich Hofmann persönlich gelenkt, zum Friedhof und zum Siechenhaus, wo laut Frank Zimmermann deutlich werde, „dass die Stadt sanieren kann und will“. Augenfällig wird der teilweise erhebliche Bedarf am Bahnhof, wo es „noch viel zu tun“ gebe.

Dass die drei wichtigsten Planungen bis 2027 verzahnt werden müssen, ist der Kommission schnell klar: Umgehungsstraße, Stadtsanierung – Stichworte „Stadtmitte V“ und „Altes Schloss“ – sowie Grünprojekt Gartenschau. Der Rathauschef ist auf Nachfrage kämpferisch optimistisch: „Die Straße ist bis dahin fertig, und die Gartenschau ist dann das i-Tüpfele!“

Ein solches wird der weitere Akt: In der Obhut der Flößerzunft genießen die Juroren eine kurze Fahrt auf dem Kocher, bevor es in den Alten Stall im Schloss geht, wo Bauamtsleiterin Lea Hoffmann und Thomas Leipersberger vom städtischen Vollzugsdienst den Gästen Gaildorfer „Schenken-Fladen“ servieren.

Hier kommt die Delegation schließlich auf die Kosten zu sprechen – und die Frage, ob das Gaildorf alles schultern könne, zumal in anderen Städten bei solchen Gelegenheiten auch große Investoren mit am Tisch säßen. Der Bürgermeister ist optimistisch: „Wir unterstellen uns eine gewisse Kreativität, um Geldquellen anzuzapfen“, sagt er mit einem Augenzwinkern . . .

Entscheidung im Sommer

Bevor die Gruppe zur Weiterfahrt nach Bad Mergentheim aufbricht, sagt Marc Calmbach, wie es weitergeht: Nach verschiedenen Bewertungsschritten will der Ministerrat noch im Sommer eine Entscheidung treffen. Eines könne er aber schon verraten: „Die Chancen stehen besser als im Lotto!“