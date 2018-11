Gaildorf Die Galerie im Alten Schloss muss umziehen

Next

Holzskulptur von Cornelia Brader in der Galerie im Alten Schloss. Künftig gibt es dort keine Ausstellungen mehr. © Foto: Koch

Gaildorf / Richard Färber

Der Ostflügel soll nicht mehr belastet werden und wird demnächst gesperrt. Im Nordwestflügel werden bis Ende 2020 neue Räume eingerichtet. Das Ausstellungsprogramm ist nicht gefährdet.

Im Gaildorfer Alten Schloss endet eine Ära. Die Galerie der IG Kunst im Ostflügel darf nicht mehr betreten werden. Wenn die laufende Ausstellung von Sabine Arnold und Frank Lämmle am 7. November endet, wird der Schlüssel endgültig umgedreht. Die folgende Abschlussausstellung der amtierenden Stadtmalerin Cornelia Brader kann im Gaildorfer Rathaus besichtigt werden.

Für die IG Kunst, die zwischen 1995 und 1997 ihre Galerie im Alten Schloss eingerichtet hatte, beginnt damit eine maximal zweijährige Interimsphase. Ende 2020 sollen neue Räume im Nordwestflügel des Schlosses zur Verfügung stehen. Auch das Stadtmuseum im Ostflügel, das wegen eines Wasserschadens bereits geschlossen hatte werden müssen, soll dort untergebracht werden.

Die Stadtverwaltung reagiert damit auf eine statische Untersuchung des Ostflügels. Sie ist zwar noch nicht abgeschlossen, der Handlungsbedarf aber sei jetzt schon offensichtlich, sagt Daniel Kuhn, persönlicher Referent von Bürgermeister Frank Zimmermann. Der Flügel sei dermaßen in Bewegung, dass sich in den Wänden Risse bilden und der Putz von selbst abfalle.

Das Gutachten soll bis Ende des Jahres vorliegen. Die Untersuchung habe sich auch verzögert, so Jürgen Harant, Sachgebietsleiter Gebäudemanagement, weil Wände und Decken teilweise geöffnet werden müssten, um herauszufinden, wie die Balken verlaufen.

Bauhistorisch misshandelt

Statisch gesehen scheint dieser Ostflügel eine wahre Wundertüte zu sein. Über die Jahrhunderte gab es zahlreiche An- und Umbauten, der ursprüngliche Dachstuhl sei einst gar gedreht worden, um einen Anbau zu ermöglichen, sagt Harant; die Zeit tat ein Übriges.

Akute Einsturzgefahr besteht trotz dieser bauhistorischen Misshandlungen nicht. Allerdings soll die Bausubstanz des Ostflügels nun nicht mehr belastet werden. „Jeglicher Druck auf das Gebäude muss vermieden werden“, betont Kuhn. Heißt: Die Stadtverwaltung will Zeit gewinnen, ihre Spielräume erhalten und nach Möglichkeit selbst entscheiden, wann gehandelt werden muss.

Der Nordwestflügel hingegen ist mittlerweile statisch sicher. Die beiden Räume im zweiten und dritten Obergeschoss, die künftig als Galerie und Museum genutzt werden sollen, sind bislang allerdings noch im Rohbau-Zustand: Verschläge mit losem Bretterboden. Die Kostenberechnung für den Nordwestbau beläuft sich aktuell auf rund 850 000 Euro, allerdings sind da- rin auch andere Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. Aus Zuschussgründen müssen die Baumaßnahmen bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Vertreter der IG Kunst hatten bereits Gelegenheit, die künftigen Galerieräume zu besichtigen. Der Verein muss nun überlegen, wie er sein Ausstellungsprogramm bis zum Einzug in spätestens zwei Jahren organisiert. Ausstellungsmöglichkeiten gibt es im Ärztehaus, wo allerdings keine Skulpturen aufgestellt werden können, und im Rathaus.

Zimmermann trifft IG Kunst

Gravierende Hinderungsgründe gibt es nicht. Für Ausstellungen im Ärztehaus, so Vorstandsmitglied Manfred Schwarz, seien noch Versicherungsfragen zu klären, und im Rathaus fehle es noch an Hängemöglichkeiten. An ein paar Schienen, sagt Daniel Kuhn, soll’s nicht scheitern. Den ge- nauen Fahrplan für die nächsten beiden Jahre wird der Verein demnächst mit dem Bürgermeister besprechen.