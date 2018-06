Geschichte Die Fachwelt schielt nach Ottendorf

In der Ottendorfer Brücken-Chronik geblättert

1774 In der sogenannten Bürgermeisterrechnung ist erstmals von drei Kocherbrücken auf dem Gebiet des heutigen Gaildorfer Stadtteils Ottendorf die Rede. Es handelte sich jeweils um hölzerne Stege bei der „Communsägmühle“ am Adelbach, in Niederndorf (heute Bundesstraße 19) und in Ottendorf selber (heute Raiffeisenstraße).

1790 Durch ein starkes Hochwasser werden alle drei Brücken – die Ottendorfer inzwischen in Stein gebaut – fast vollständig zerstört, in den Monaten danach wieder aufgebaut.

1793 Die „untere“ Brücke in Niederndorf wird durch ein steinernes Bauwerk mit „Dachhaus“ ersetzt.

1799 Baumängel führen dazu, dass zunächst ein Pfeiler, kurze Zeit danach die gesamte Brücke einstürzt. Sie wird wieder aufgebaut und im Lauf der folgenden Jahre immer wieder baulich verändert.

1908 Nach 115 Jahren muss die Brücke wegen ihres schlechten Zustands gesperrt werden. Etwa 30 Meter kocheraufwärts wird mit dem Bau einer neuen Brücke (samt Flutbrücke) begonnen. Nach Inbetriebnahme dieser Kocherquerung wird 1909 die alte Dachbrücke abgerissen.

1945 Im Frühjahr sprengen deutsche Truppen die Brücke, um den Vormarsch der Amerikaner aufzuhalten.

1948 Eine neue Brücke wird in ähnlicher Bauweise wie ihre Vorgängerin gebaut. Seit 1950 muss diese Konstruktion bis in die Gegenwart mehrmals saniert werden. kmo

Quelle: Werner Schimmelfennig von der Oye in „900 Jahre Ottendorf am Kocher“ (1991) und „Bauzeitung für Württemberg ...“ (Ausgabe 7. Januar 1911)