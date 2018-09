Sulzbach-Laufen Die Eulenklasse sticht in See

Die Eulenklasse sticht in See

Sulzbach-Laufen / swp

Die Kochertal-Grundschule nimmt 22 Erstklässler auf. Am Abend zuvor wird ein Gottesdienst gefeiert.

Eine Horde wild gewordener Piraten enterte die Stephan-Keck-Halle in Sulzbach-Laufen während der Einschulungsfeier der Kochertal-

Grundschule. Die Klassen 4a und 4b begrüßten die 22 neuen Schülerinnen und Schüler mit einem Piraten-Musical.

Stephan-Keck-Halle voll besetzt

Mit einem Schulanfangsgottesdienst hatte am Vorabend die Einschulung begonnen. Die Schulneulinge zogen mit den Erzieherinnen der Kindergärten und der Kooperationslehrerin Kornelia Münkle in die Michaelskirche ein und wurden an ihre Klassenlehrerin Tanja Zahn übergeben. Pfarrer Jörg Armbruster gab den Kindern die Geschichte von Zachäus mit auf den Weg und segnete die Klasse.

Aufgeregte Kinderaugen, bunte Schultüten und nagelneue Schulranzen sah man am nächsten Morgen in der voll besetzten Stephan-Keck-Halle. Nach der musikalischen Begrüßung durch die Klassen 2 bis 4 hieß es dann Leinen los für die Buchstabenpiraten unter der Regie von Sigrid Leipold und Bruno Beck. Die Erstklässler verfolgten neugierig, wie ihre künftigen Mitschüler eine Schatzkiste voller Buchstaben und deren Bedeutung entdecken, und sie erfuhren, wie wichtig Lesen, Rechnen und Schreiben auf allen Weltmeeren und in allen Bereichen des Lebens ist. Als Kapitän der Kochertal-Grundschule begrüßte dann Schulleiterin Anette Geiger die neuen Erstklässler mit ihren Eltern, Verwandten und Gästen auf dem großen Schulschiff und versprach ihnen, dass sie sich während ihrer vierjährigen Schifffahrt immer an die ersten Offiziere des Lehrerkollegiums und das weitere Bordpersonal wenden dürften. Mit einem Eulenbutton begrüßte Klassenlehrerin Tanja Zahn dann die 22 Kinder – danach zog die Eulenklasse zur ersten Schulstunde in die Schule.

Für die Eltern hatte die Klasse 2 ein Imbiss-Buffet vorbereitet. Bevor sie sich stärken durften, rief Geiger sie in einem leidenschaftlichen Appell dazu auf, regelmäßig mit den Kindern zu lesen. Denn wer lesen und das Gelesene richtig verstehen könne, sei immer im Vorteil.