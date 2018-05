Gaildorf Schulkonzert: die Erben des Minnesängers

Viel Beifall ernteten alle Beteiligten für den „afrikanischen“ Konzertabend in der Gaildorfer Limpurghalle, darunter Solistin Isabell Maile. Rechts: Vincent Eissing-Boyny dirigiert den Abschlusschor mit Publikum. Darunter: Salome Kraft an der Harfe. © Foto: Petra Natzkowski

Gaildorf / Petra Natzkowski

Die Chöre des Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums „entführen“ ihre begeisterten Zuhörer nach Afrika. Ein Teil des Spenden-Erlöses ist für die Partnerschule in Tansania bestimmt.

The Lion sleeps tonight – oder auf gut Deutsch: Der Löwe schläft heute Nacht! Beim jährlichen Schulkonzert des Schenk-von-Limpurg- Gymnasiums, das in diesem Jahr unter dem Motto „Afrika“ stand, war an Schlaf nicht zu denken. Mit dem Lied des Zulu-Musikers und Komponisten Solomon Linda Ntsele wurde der Abend in der Lim- purghalle mit Afrika-Liedern eröffnet – gesungen vom Publikum. Die Schüler steuerten nur die Hintergrundbegleitung bei.

Angespornt vom letztjährigen Erfolg mit einem einfachen Kanon, wagte es Musiklehrer Vincent Eissing-Boyny diesmal, den Zuhörern eine anspruchsvollere Aufgabe zu stellen. Und das Publikum schlug sich tapfer.

Gemütlichkeit im Dschungel

Nun durften sich die Konzertbesucher fast für den Rest des Abends entspannen und der Musik lauschen. Passend eingestimmt von den Sängerinnen und Sängern der sechsten Klasse mit dem Gute-Laune-Stück „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem „Dschungelbuch“. Weniger gemütlich wurde es beim Auftritt der fünften Klasse: Beim unterhaltsamen „Putzkanon“ konnte sich das Publikum wirbelnde Staubtücher und Schrubber vorstellen.

Danach machten die jungen Sänger noch schnell Werbung in eigener Sache: Mit drei Stücken aus dem Musical „Ausgetickt“ von Gerhard A. Meyer weckten sie Lust und Neugier auf das Stück, das im Juli auf der Bühne des Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums Premiere feiern wird.

Bevor es für den Großen Chor schließlich Ernst wurde, sorgte eine Solistin für andächtige Stille im vollen Schenk-Albrecht-Saal: Salome Kraft aus der Klasse 8b glänzte mit einer Serenade auf der Harfe.

Die „Großen“ hielten singend ihren Einzug. Während die fünfte und die sechste Klasse ihr musikalisches Können zeigen durften, warteten sie an der Fensterfront der Halle hinter den Stuhlreihen auf ihren Einsatz. Zur Überraschung des Besucher begann der Chor zunächst im Verborgenen zu singen und stieg unter Gesang auf die Bühne.

Der König der Löwen

Der Großteil dieses Programmabschnittes waren Melodien von Elton John und Tim Rice aus dem Musical „The Lion King“ – darunter Klassiker wie „Circle of Life“ und „Hakuna matata“. Für das Solo in „Shadowland“ war Isabell Maile zuständig. Der Neuntklässlerin war die Nervosität vor dem großen Auftritt noch deutlich anzusehen, anzuhören war sie ihr dann aber nicht mehr.

Am Dirigentenpult wechselten sich im Laufe des Konzerts die Musiklehrer Kilian Baur und Vincent Eissing-Boyny ab. Die Begleitung der Stücke am Klavier bestritten Thomas Hartmann und Bernd Scheiderer. Der Minnesänger Konrad von Limpurg im Hintergrund – das Sgraffito des legendären Künstlers Peter Jakob Schober an der Wand erinnert an ihn – wäre an diesem Abend sicher stolz auf die musikalischen Leistungen seiner „Erben“ gewesen.

Vor dem letzten Titel, dem afrikanischen Gebet „Masithi“, schlug Vincent Eissing-Boyny nachdenkliche Töne an. Er erzählte die Entstehungsgeschichte des Liedes „The Lion sleeps tonight“. Der Komponist hatte die Rechte gegen eine geringe Bezahlung an sein Tonstudio abgetreten und konnte am finanziellen Erfolg seines Stückes nicht teilhaben. Der Umgang mit dem Musiker als ein Gleichnis für den Umgang der reichen Nationen mit Afrika?

Zum versöhnlichen musikalischen Abschluss war das Publikum wieder gefragt. Wünschte sich Eissing-Boyny nach dem ersten zaghaften Versuch mit dem Gebetsruf „Masithi“ das Ganze „vielleicht etwas visionärer“, so klappte der zweite zu seiner Zufriedenheit. Verdient gab es am Ende des Konzerts reichlich Applaus, Lob und Dank an alle Mitwirkenden des Abends.

Spenden für Tansania

Der Eintritt zu diesem Konzert war frei, Schulleiterin Angela Rücker bat jedoch zum Abschluss: „Spenden Sie reichlich“. Den der Erlös des Abends fließt zum Teil in die musikalische Arbeit an der Schule – so als Zuschuss für die Chorprobentage auf der Kapfenburg. Der zweite Teil geht an die Partnerschule in Tansania. Dort soll ein überdachter Platz für das Mittagessen der Schüler entstehen.