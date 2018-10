Fichtenberg DB Netz kassiert erwartete Abfuhr

Fichtenberg / Richard Färber

Eine ersatzlose Schließung kommt nach dem Willen des Fichtenberger Gemeinderates nicht in Frage. Das Gremium entscheidet sich für eine Umfahrung über die Einfahrt zum Schanztunnel.

Der Fichtenberger Gemeinderat hat sich am Freitagabend einstimmig gegen die ersatzlose Schließung des Bahnübergangs am Plapphof ausgesprochen. Stattdessen soll die DB Netz eine Überführung über den Tunnelmund des Schanztunnels bauen. Bürgermeister Roland Miola bezeichnete diese Variante als alternativlos. Er hatte bereits in der Bürgerversammlung wenige Tage zuvor angekündigt, dass er dem Gemeinderat zu diesem Beschluss raten werde.

Schließung am sichersten

Der Bahnübergang am Plapphof muss technisch aufgerüstet werden, wenn am Fichtenberger Bahnhof ein digitales Stellwerk installiert wird. Die DB Netz will den Bahnübergang bei dieser Gelegenheit entsprechend dem Eisenbahnkreuzungsgesetz auch sicherheitstechnisch anpassen. Am sichersten ist es danach, den Bahnübergang zu schließen. Die DB Netz hat fünf verschiedene Varianten geprüft und festgestellt, dass es am günstigsten wäre, den Verkehr dann über Fornsbach zu leiten.

Knapp eine Million Euro würde das kosten. Alternativ wäre die Erneuerung des Bahnübergangs möglich, die aber bereits 1,85 Millionen kosten und im Endeffekt auch den Bahnübergang nicht beseitigen würde. Der Bau einer Umfahrung über den Tunnelmund würde 1,273 Millionen kosten, also etwa 300.000 Euro mehr als die Vorzugsvariante der DB Netz. Möglich wäre es auch, eine Überführung oder Unterführung zu bauen. Diese beiden Varianten stehen aber aus Kostengründen (2,45 beziehungsweise 6,46 Millionen Euro) nicht zur Debatte.

Die Vorzugsplanung der DB Netz hat aus Sicht der Gemeinde und der Anwohner ein dickes Manko: Sie halst Dritten Kosten auf. Bewohner des Retzenhofes etwa müssten künftig über Fornsbach fahren, wenn sie nach Fichtenberg wollen – das bereits vorhandene Sträßchen, das dann auch die einzige Verbindung sein würde, soll dafür ausgebaut werden. Und dem Landwirt mit Grundstücken beidseits der Bahnlinie blühen nicht nur zeitraubende Umwege, er müsste zudem auch die L 1066 benützen.

Hinzu kommen Fragen der allgemeinen Versorgung: Müllabfuhr, Krankenwagen und Feuerwehr könnten den Retzenhof nur noch über Fornsbach erreichen. Die Gemeinde Fichtenberg müsste entsprechende Vereinbarungen mit der Stadt Murrhardt abschließen – die mit dem Vorhaben der DB Netz übrigens auch nicht einverstanden ist. Lediglich der Radweg, der bereits in der Einwohnerfragestunde angesprochen worden war, könnte einigermaßen problemlos verlegt werden. Er soll dann entlang der L 1066 bis zur bereits bestehenden Unterführung in Fornsbach ausgebaut werden.

Stefan Faßmann versucht, die Vorzugsplanung der DB Netz zu verteidigen. Der Infrastrukturplaner des Produktionsbereichs Ulm ist eigens zu der Gemeinderatssitzung gekommen. Sein vorsichtiger Versuch, die Mehrbelastung der Anwohner zu relativieren („das sind drei Kilometer mehr“) fruchtet allerdings nicht. Er sei als Gemeinderat verpflichtet, Entscheidungen zum Wohle der Bevölkerung zu treffen, erklärt Jörg Weckler, und deshalb könne er auch nicht zustimmen – die Vorzugsvariante sei ohnehin blöd.

Andere Argumente Faßmanns sind stichhaltiger. Denn die „alternativlose“ Vorzugsvariante der Gemeinde ist nach gegenwärtigem Stand auch nicht von Pappe. Zwar müsste die Gemeinde dafür, wie Miola errechnet hat, nur etwa 100.000 Euro berappen, wobei 50 Prozent Fördermittel fließen, das zentrale Problem aber ist damit nicht gelöst: Der Tunnel ist marode. „Sie werden keinen Statiker finden, der das unterschreibt“, erklärt Faßmann.

Tunnelsanierung 2030 geplant

Der Tunnel soll freilich nicht marode bleiben. Die Sanierung, die eigentlich ein Tunnelneubau sein wird, ist für das Jahr 2030 vorgesehen. Der von der Gemeinde bevorzugte Bau der Überführung über den Tunnelmund müsste also vorab mit der späteren Tunnelsanierung koordiniert werden.

Der Schultes ist sich sicher, dass sich Lösungen finden werden. Als der Gemeinderat abgestimmt und der Vorzugsvariante der DB Netz die erwartete Abfuhr erteilt hat, drückt Roland Miola dem DB-Netz-Mann zum Abschied die Hand: „Ich verlass mich auf euch Techniker!“