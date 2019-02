Geschichte Die Beinkönigin aus dem Wirtschaftswunderland

Ursula Knoth 1951 als Gonda Sureen in Hollywood vor „Grauman’s Chinese Theatre“, wo Schauspieler im weichen Zement ihre Handabdrücke hinterlassen haben. Das Foto rechts entstand 2016 in Bremen. © Foto: Fotos: ARWA-Hubmann/Stadtarchiv Gaildorf / Bremer Heimstiftung

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Zwei Namen – eine Frau! An Ursula Knoth aus Bremen wird sich im Limpurger Land kaum jemand erinnern. Anders verhält es sich mit Gonda Sureen. Sie ist einigen Älteren durchaus ein Begriff: Denn das war die legendäre ARWA-­Beinkönigin 1951. Dass Ursula Knoth, die Frau mit „Deutschlands schönsten Beinen“, unter ihrem Künstlernamen Gonda Sureen berühmt wurde, war eigentlich eine Schnapsidee aus der Unterroter Werbeabteilung der ­ARWA-Strumpfwerke und nur ein Detail der seinerzeit größten Marktanalyse im Wirtschaftswunder-Deutschland.

Fabrikant Hans Thierfelder hatte damals mit seinem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb hauptsächlich eines im Sinn: Er wollte das „Normalbeinmaß“ der deutschen Frauen ermitteln. Denn die Perlonstrümpfe waren in den Fünfzigern nicht elastisch, sie mussten passgenau gewirkt und genäht werden. Und weil deutsche Frauenbeine seit dem Jahr 1938 länger und kräftiger geworden sein sollen, galt es, die Maße zu aktualisieren.

Flugticket nach Hollywood

Tausende von Frauen machten mit, übermittelten den ARWA-­Werken ihre Beinmaße und erhofften sich insgeheim auch, zur Beinkönigin gewählt zu werden. In allen größeren Städten gab es Vorentscheidungen. Dann das große Finale in München, das von einem immensen Medienrummel begleitet war: Am 6. Juni 1951 versammelten sich im noblen Regina-Palast-Hotel die bereits gekürten „Städteköniginnen“, darunter auch „Miss Bremen“, die erst 18-jährige Akrobatin Gonda Sureen.

Noch heute erinnert sie sich an damals – wie sie sich mit anderen Frauen der Jury präsentieren musste. Und „auf einmal hieß es: Die Siegerin ist Gonda Sureen.“ Conférencier des Abends war der Schauspieler und Synchronsprecher Adolf Gondrell („Ein Münchner im Himmel“), der ihr gleich den ersten Preis aushändigte: ein Flugticket nach Hollywood.

Davon ist im zweiten Band der ARWA-Geschichte ausführlich die Rede. Auch Ursula Knoth, inzwischen 86 Jahre alt, kommt da­rin mit einem eigenen Beitrag zu Wort. Dazu gibt es viele Bilder, die der sie im Auftrag der ARWA in die USA begleitende Hanns Hubmann, Cheffotograf der Illustrierten „Quick“, aufgenommen hat.

Ursula Knoth wäre gerne zur Präsentation des Buches im November nach Gaildorf gekommen. Sie wollte sich aber die weite Reise nicht mehr zumuten. Inzwischen hat Stadtarchivarin und Autorin Dr. Heike Krause Post von ihr. Für sie sei es, schreibt sie, „eine herrliche Erinnerung, in dem Buch zu lesen“.

Weiter erzählt Ursula Knoth in dem Brief von ihrem aufregenden Leben, als sie im Alter von 34 Jahren den Akrobatenberuf aufgeben und sich beruflich völlig neu orientieren musste: Kaufmännische Berufsschule, Fachschule für Diätberatung, viele Jahre in einer Sparkasse als Empfangschefin der Hypotheken- und Kreditabteilung. Nach der Pensionierung besuchte sie die Hochschule für Malerei in Bremen, widmete sich dem Malen und engagierte sich mehr als zehn Jahre lang in der Bremer Kunsthalle. Heute lebt die erste und einzige deutsche Beinkönigin in einem Pflegestift in Bremen.

„Ich war immer aktiv“

In einem Telefongespräch mit Archivarin Heike Krause ließ sie ihr Leben Revue passieren – und brachte dabei die bewegte Zeit mit wenigen Worten auf den Punkt: „Ich habe alles getan, ich war immer aktiv und bin heute zufrieden, alles gemacht zu haben.“ Dem, so die Archivarin beeindruckt, müsse man nichts hinzufügen – „es ist alles gesagt!“.

Info Beide Bände der ARWA-Chronik gibt es im Buchhandel oder im Rundschau-Shop: „ARWA – Aufstieg und Fall eines Strumpfimperiums“ und „ARWA – Geschichten aus dem Strumpfimperium“. Autoren sind Dr. Heike Krause, Falk Drechsel und Klaus Michael Oßwald.