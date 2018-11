Musik Die Band „Gradraus“ feiert Album-Premiere in Gschwend

Gschwend / Rainer Kollmer

Die im Jahr 2016 umgebaute und sanierte Gemeindehalle von Gschwend entwickelt sich allmählich zum Wallfahrtsort für Musiker aus allen Himmelsrichtungen. Am Samstag ist „Gradraus“ aus dem Schwäbischen Wald zu hören.

Im ganzen Land gefragt

Die Akustik-Folkrock-Band gibt es seit 2013 und ist längst keine schmale Regionalgröße mehr. Sie hat einen guten Namen. Man kennt sie sowohl auf der Schwäbisch Alb als auch auf den Fildern und im Schwarzwald. In Gschwend waren die Musiker bereits beim ersten Mundartfestival 2017 zu hören.

Jetzt kommt die Band wieder und präsentiert in einem Konzert die Lieder ihrer brandneuen, inzwischen dritten CD. Sie heißt „Frei“. Der Förderverein „Sport und Kultur“ mit Vorstand Uwe Heunisch steht der Band diesmal als Pate zur Seite. Und Bürgermeister Christoph Hald freut sich, dass die Formation mit ihrer CD ausgerechnet in Gschwend an den Start will. Er sieht das als Gewinn für den Verein, für die Gemeinde und die ganze Region. Zum Konzert wird die fünfköpfige Band „Old Johnny’s Crew“ aus Walkersbach außerdem stimmungsvolle Remstal-Country-­Musik beisteuern, sodass für beste Abwechslung gesorgt ist.

Die sieben Musiker von „Gradraus“ kommen aus Alfdorf, Pfahlbronn, Schorndorf und Welzheim. Zwei Gschwender sind auch dabei. Die „Anführer“ der Band bilden eine Doppelspitze. Da ist einmal Sängerin Anke

Hagner, die mit ihren herben und messerscharfen Mundarttexten „gradraus“ zur Sache kommt. Der Reggae „Enna Drenna“ oder das „Dänzle mit’m Dod“ sind solche Titel auf der neuen CD. An der Musikfront steht ihr Christoph Kinkel als Ideengeber für die Songs zur Seite. Immer wieder steuert Hagner auch eigene Melodien bei. Zwei der Songs auf der neuen CD sind von ihr.

Große Fangemeinde

Ein Arrangement nach Noten gibt es nicht. Gitarrist Michael Hammer, Patrick Haufe am Bass, Matthias Schock (Schlagzeug), Andreas Stadelbacher (Saxofon) und Axel Hannemann (Percussion) erarbeiten die Lieder gemeinsam. „Ab und zu habe ich auf einem Blatt Papier lediglich ein paar Stichpunkte stehen“, erzählt Andreas Stadelbacher, dem beim Zusammenspiel mit den anderen jedes Mal das Herz aufgeht.

Ganz am Anfang ist Anke Hagner zusammen mit Christoph Kinkel noch als Sängerin bei einer Hochzeit aufgetreten. Nach und nach sind die anderen Musiker dazugekommen. Sie alle brennen für das unverwechselbare Profil der Band. Die klangstarke Combo findet mit anspruchsvollen Mundarttexten bei vokaler Dreistimmigkeit eine begeisterte Fangemeinde, die kein Konzert auslässt. Sogar auf dem neuen Mundart-CD-Sampler „Muggabatscher“ ist das Ensemble mit dem Stuttgart-Loblied „Die Oine“ vertreten.

Mit 15 neuen Songs

Als Autorin ist Anke Hagner übrigens im Dezember zu einem Mundarttreffen mit Ministerpräsident Kretschmann eingeladen. Die Sonderschullehrerin und Mutter von vier Kindern aus Welzheim holt das Material ihrer ernsthaften Texte aus dem Alltag. Da ist nichts geschönt und das Schwäbisch hat kaum Komödiantisches im Tonfall. Die Musiker führen den Dialog zwischen Sprache und Musik inzwischen perfekt. 15 Titel auf der neuen CD beweisen erneut den zweifachen Charakter der Formation: Sie ist „Gradraus“ und „Frei“.

Info Das Konzert von „Gradraus“ findet am 1. Dezember um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Gschwend statt. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 16 Euro. Im Vorverkauf sind Karten zum Preis von 14 Euro in Gschwend bei Schreibwaren Grau und im Rathaus sowie bei der Limesbuchhandlung in Welzheim erhältlich. Die Sitzplätze sind nicht nummeriert. Der Förderverein bewirtet die Konzertbesucher.