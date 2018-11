Gaildorf Die „Tenöre4You“ singen in Gaildorf

Gaildorf / Andreas Dehne

Die „Tenöre4You“ brillieren in Gaildorf mit einer wilden Mischung aus Welthits und Opernarien vor drei Videoleinwänden.

„Volare – oh-ho“ ertönt es aus den Zuschauerreihen. Die etwa 100 Zuhörer im Kernersaal der Limpurghalle Gaildorf zeigen sich relativ textsicher. „Cantare – oh-ho-ho-ho.“ Nicht nur bei diesem Lied. Toni Di Napoli und Pietro Pato bleibt fast nichts anderes mehr übrig, als den eigentlichen Titel dieses Hits zu singen „Nel blu, dipinto di blu.“ Das „In Blau gemalte Blau“ ist nicht der einzige Welthit der beiden Tenöre, den man zwar kennt, von dem man aber nicht weiß, wie er richtig heißt.

Bewegend, gekonnt, schnulzig

Es ist schon eine wilde und verwegene Mischung, „mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik“ die von den beiden Sängern im Rahmen der Gaildorfer Schlosskonzerte präsentiert wird. Und die Sprünge sind gewaltig. Der bewegend und gekonnt dargebotenen Arie „Nessun dorma“ aus der Oper Turandot, bei der Toni Di Napoli so richtig brilliert, folgt das fast etwas schnulzig wirkende „Que Sera, Sera.“ Der Part von Pietro Pato.

Es ist Musik zum Träumen, die man hört. Musik für Verliebte, ehemals Verliebte und hoffentlich bald wieder Verliebte. „Musik trifft immer für jeden den richtigen Ton. Musik ist Liebe“, wird vor Beginn des Konzertes postuliert. Und wenn dann bei Capri die Sonne untergeht, zumindest musikalisch, dann schunkeln die Zuschauer nicht nur, sondern sie erleben auch eine sehr anschauliche Inszenierung des Liedes. Di Napoli und Pato singen vor drei Leinwänden, auf denen die Songs optisch unterlegt werden. Bei „My Heart Will Go On“ sind es Sequenzen aus dem Film „Titanic“. Auch der „Pate“ ist zu sehen. Und zu hören. Zweifellos ein Höhepunkt des Abends: „You raise me up.“ Im Original von Secret Garden, in Gaildorf hervorragend gesungen von Toni Di Napoli und Pietro Pato. Und das vor einer fast cineastisch wirkenden Kulisse mit schönen Bildern aus Norwegen und Irland.

Zu den italienischen Hits werden anmutige Bilder aus dem sonnigen Italien gezeigt. Rom, Neapel und ein italienischer See. Bei „My Way“ fallen optisch die wohl letzten Sterne auf der Leinwand. Die Sänger kündigten an, dass sie „heute Abend nur schöne Lieder singen“. Und das tun sie auch. Auch wenn man bei manchen der Lieder die Originalstimme mitunter doch etwas vermisst. Eine Whitney Houston kann man eben nicht so leicht ersetzen. „I Have Nothing“ wird vorgetragen. Aus dem Film „The Bodyguard.“

Trotzdem haben die „Tenöre4You“ ein ansprechendes Konzept entwickelt, das sich sehen und hören lassen kann. Mit dem Auftritt vor einer Videoleinwand muss man sich erst noch anfreunden. Ungewöhnlich, gewöhnungsbedürftig, aber spätestens ab dem Lied über Capri – mit den entsprechenden Videosequenzen – ist man eingetaucht in das südliche Leben der italienisch agierenden Sänger. „Rosamunde Pilcher in Musik“ fasst es eine Zuschauerin in der Pause zusammen. Die beiden Tenöre verabschieden sich mit „Time to say goodbye.“ Und als Zugabe noch „Marina.“ Aber das singen dann schon fast die Zuschauer.

