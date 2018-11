Festtag Vergessene Tradition neu belebt

Gaildorf / kmo

Im Jahresterminkalender der Stadt hat sie sich längst etabliert. Was vor mehr als 30 Jahren kaum jemand für möglich gehalten hatte: Die Gaildorfer Kirbe ist – obwohl sie hinsichtlich der Programmgestaltung gar nicht spektakulär daherkommt – eine der beliebtesten Veranstaltungen des Stadtmarketing-Vereins geworden. Das hat vor wenigen Jahren eine Marktanalyse ergeben.

Und damit die Kirbe-Kritiker eines Besseren belehrt: Die hatten in den 1980er-Jahren noch ins Feld geführt, ein solches Event habe in hiesigen Breiten keinerlei Tradition! Das ist ein Irrtum. Dennoch: Mit viel Skepsis waren nicht wenige Bürger dem damals neuen Kirbe-Konzept des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Gaildorf – der heute als Stadtmarketing-Verein firmiert – begegnet.

Ein „Erlebnissonntag“

Doch der HGV blieb standhaft – und deshalb wird seither zur Herbstzeit die nun nicht mehr ganz „neue“ Gaildorfer Kirbe gefeiert. An diesem Sonntag ist es wieder so weit: zum 33. Mal. Und wieder werden – wenn das Wetter, wie von den Meteorologen angekündigt, mitspielt – wahre Besuchermassen im Städtle erwartet.

Im Mittelpunkt der Kirbe, die laut Veranstalter zum „Erlebnissonntag“ werden soll, stehen verschiedene Aktionen der heimischen Wirtschaft. Dazu haben viele Mitgliedsbetriebe des Marketing-Vereins ihre Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An verschiedenen Stellen der Innenstadt gibt es kulinarische Angebote. Planwagenfahrten und Kinderkarussell sind ebenfalls organisiert.

Eigentlich ist die Kirbe an sich kein Kind heutiger Zeit, sondern ein sehr altes Brauchtum. Das Wort leitet sich von der „Kirchweih“ ab und bedeutet so viel wie „Taufe einer Kirche“, was schon im Mittelalter gebührend gefeiert wurde, damals allerdings zumeist in den Gaststätten. Verlässliche Aufzeichnungen über eine Gaildorfer Kirbe-Tradition gibt es allerdings nicht. Nur hier und dort finden sich kleinere Notizen. Und daraus geht hervor, dass zur Kirchweih aufgetischt wurde, was Küche und Keller herzugeben vermochten.

„Ausschweifungen“ befürchtet

Es wurde getafelt, musiziert, getanzt, gelacht – was die Obrigkeit immer wieder mit Argwohn be­obachtete. Sie befürchtete an solchen Feiertagen „Ausschweifungen“. Nicht zuletzt deshalb verlagerte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Kirbe-Brauchtum immer mehr vom öffentlichen Raum ins Private. So sehr, dass bereits in der 1852 veröffentlichten „Beschreibung des Oberamts Gaildorf“ vermerkt ist: „Besondere Volksfeste gibt es nicht. Selbst die Kirchweihe geht still vo­rüber.“

Nach dem Ersten Weltkrieg ist in Gaildorf die „Kirchweih“ langsam, aber sicher in Vergessenheit geraten. Erst 1986 wurde dieser alte Brauch von der heimischen Geschäftswelt wiedereingeführt und sozusagen als „neue Tradition“ im Bewusstsein der Bevölkerung verankert.