Verkehr „Auch an die Oma denken, die zum Einkaufen radelt“

Gaildorf / Von Klaus Michael Oßwald

Der Radweg in der Bahnhofstraße darf nur noch stadteinwärts genutzt werden. Davon allein wird das Radeln in Gaildorf aber nicht sicherer.

Tag für Tag brenzlige Situationen, nicht selten Zusammenstöße – damit soll nun Schluss sein: Die Stadt Gaildorf hat eine nicht mehr ganz neue Rechtsnorm in die Tat umgesetzt und den auf der Südseite der Bahnhofstraße verlaufenden Radweg stadtauswärts „aufgehoben“, wie Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn berichtet. Die vor Jahrzehnten angelegte Piste für Radfahrer darf nur noch stadteinwärts befahren werden.

„Von Autofahrern angehupt“

Für Radler, die von der Stadtmitte in Richtung Bahnhof unterwegs sind, ist der Radweg tabu – weil er rein rechtlich betrachtet gar keiner mehr ist. Denn ein „Zweirichtungsradweg“ ist innerorts nur noch in wenigen Ausnahmefällen erlaubt und muss mindestens 2,50 (bei geringem Verkehr) bis 3 Meter breit sein.

Radler müssen also in Richtung Westen die Straßen nehmen. Der Gesetzgeber will mit dieser Regelung dafür sorgen, dass Unfälle, Beinahe-Zusammenstöße und waghalsige Ausweichmanöver vermieden werden. Dadurch entsteht jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der vielbefahrenen Bahnhofstraße neues Gefahrenpotenzial.

Ein Lied davon singen kann der Gaildorfer Kreisrat Friedrich Zahn, der die Stadt auf sicherheitstechnische Belange aufmerksam gemacht hatte. „Wenn ich stadtauswärts fahre, werde ich von Autofahrern angehupt“. Auf der anderen Seite sieht er Radwege mit Gegenverkehr als gefährlich an, vor allem an Einfahrten, weiß der überzeugte Radler und Sprecher der Ortsgruppe Gaildorf des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Zahn erinnert auch an Versäumnisse bei der Umgestaltung der Bahnhofstraße: „Seit Jahren mahnen wir an, die Einfahrten rot zu markieren.“ Geschehen ist bis heute nichts. Bürgermeister Frank Zimmermann weiß um die Problematik und setzt sich für entsprechende Markierungen ein – Schutzstreifen in der Bahnhofstraße, aber auch im Bereich des Innenstadtrings und in der Schloss-Straße. Mit dem Willen allein ist es jedoch nicht getan. Denn die Stadt kann hier nicht einfach handeln, dafür sei das Landratsamt in Hall zuständig, sagt Daniel Kuhn.

„Mindestmaßnahmen“ nötig

Rathauschef Zimmermann will sich jedoch nicht damit begnügen, mit dem Finger in Richtung Kreisstadt zu zeigen: „Alle Verkehrsteilnehmer“, betont er energisch, „sollen sich in Gaildorf gefahrlos bewegen können. Das liegt mir am Herzen, und dafür kämpfe ich.“ Und er hat in Friedrich Zahn, der noch auf Antworten auf seine Anfragen an die Kreisverwaltung wartet, einen Mitstreiter. Denn so, wie sich die Situation darstellt, „ist das keine Lösung.“ Als „Mindestmaßnahmen“ fordert Zahn eine Beschilderung, um auf Radler aufmerksam zu machen, oder ein Tempolimit. Denn „ich muss auch an die Oma denken, die stadtauswärts zum Einkaufen radelt!“