Pflanzaktion Der Wühlmaus auf der Spur

Gschwend / Rainer Kollmer

Für Gertraut und Siegfried Haug ist es schon länger ein Anliegen. Beide sind auch in der Dorfgemeinschaft Frickenhofen aktiv. In den letzten Jahren lichtete sich die Obstbaumreihe am östlichen Ortseingang immer mehr. Zusammen mit den Kindern der ersten und zweiten Klasse der Grundschule und mit Unterstützung von Lehrerin Sina Reubold und Schulassistentin Eva Maria Löffler wurde nun der Unterricht für das Anpflanzen eines jungen Obstbaumes ins Freie verlegt. Familie Schüle, der das Gelände gehört, war der Erweiterung der Allee sehr zugetan.

Gertraut Haug verstand es, die Kinder in vielfacher Weise in das Geschehen einzubinden. Außerdem war ganz nebenher auch Lehrreiches mit dabei. Schon beim Vergleich zwischen dem abgestorbenen Baum und der neuen Pflanze kamen die Kinder ins Grübeln. Offenbar hatte eine Wühlmaus an den Wurzeln des alten Baumes genagt. Auch die Rinde hatte sich schon gelöst. Dort, wo bereits eine kleine Grube ausgehoben war und ein Stützpfosten Halt geben sollte, wurde nun der neue Baum mit Pflanz­erde bedeckt.

13 aktive Schaufelträger waren mit Feuereifer dabei, den Pflanzvorgang fachmännisch und mit Sorgfalt zu erledigen. Immerhin sollte die Pfropfstelle mit dem Edelreis eine Handbreit über der Erde herausschauen. In die lockere Erde über den Wurzeln streuten die Kinder anschließend eine Samenmischung aus Feld- und Wiesenblumen. Die erfolgreiche Pflanzaktion wurde anschließend mit „Guten Morgen, der Frühling ist da“ besungen und durch zwei österliche Gedichte abgerundet. Als Belohnung und als Ausblick auf die Zukunft wurden dann noch Äpfel verteilt.

„Wenn ihr in zehn Jahren daran vorbeifahrt, könnte der Baum die ersten Früchte tragen“, meinte Gertraut Haug. Es wird die Apfelsorte „Brettacher“ sein, die um das Jahr 1900 im Landkreis Heilbronn entstanden ist. Sie dürfte auch im etwas rauen Klima von Frickenhofen gut wachsen. Der Sorte entsprechend steckt nun auch ein Brett im Boden, auf dem sowohl der Pflanztermin des Baum-Denkmals als auch die handsignierten Namen der jungen Baumschüler dokumentiert sind.