Vereine Der Vorstand dankt und bittet um mehr Engagement

Next

Auch das gehört zum Vereinsleben: Am Ostermontag, 2. April, laden die TSF Gschwend ab 10.30 Uhr zum Ostereierhetzeln auf das Vereinsgelände. © Foto: Privat

Gschwend / Daniel Fritz

Eine gute Zusammenarbeit, eine positive Außenwirkung – Diana Weiser, erste Vorsitzende der Turn- und Sportfreunde Gschwend hatte allen Grund, den Mitgliedern zu danken, als sie die diesjährige Generalversammlung eröffnete. Schriftführer Markus Fuchs veranschaulichte mit zahlreichen Bildern die Vielfalt der Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr. Ein kurzer Ausblick auf das Kommende beinhaltete auch die Planung eines „Nostalgieabends“ mit Bildern und Geschichten aus vergangenen Tagen. Den Kassenbericht stellte Reiner Wahl vor. Dass das Gesamtergebnis des Jahres 2017 rückläufig war und am Ende gar ein Minus stand, liege an gestiegenen Investitionen und geringeren Einnahmen, erläuterte der Kassier. Der Verein sei finanziell dennoch gut aufgestellt.

Mitglieder sollen sich einbringen

Aktuell zählen die TSF 800 Mitglieder. Angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen, der Schwierigkeit ehrenamtliche Helfer zu finden und finanzielle Herausforderungen wie den Betrieb des Skiliftes und des Sportheims zu meistern, seien jedoch Veränderungen notwendig, betonte Reiner Wahl im Namen des Vorstandes. Alle Mitglieder seien aufgerufen, mitzuwirken. Da Wahls Kassenführung nicht beanstandet wurde, beantragte Bürgermeister Christoph Hald die Entlastung, die einstimmig erfolgte.

Bis auf BW-Ebene waren die Kinder und Jugendlichen der Badmintonabteilung erfolgreich, wusste Hermann Mantel zu berichten. Bis zu elf Übungsleiter stehen bereit. Aktuell absolvieren sieben Neulinge ein Schnuppertraining. Während die erste Mannschaft um den Verbleib in der Württembergliga kämpft, hegen die zweite und dritte Mannschaft Aufstiegsambitionen. Erfreulich sei auch, dass sich die TSF als zuverlässiger Turnierausrichter etabliert habe.

Erfreut zeigte sich Felix Mangold von der Turnabteilung über drei neue Übungsleiter-Assistentinnen im Bereich des Eltern-Kind-Turnens. Er verwies auch auf die Ende 2017 zusammen mit Plüderhausen gegründete Wettkampfgemeinschaft. Ziel ist es, 2018 in der Kreisliga eine Mannschaft zu stellen. Um die Trainingsbedingungen weiter zu verbessern, wurde eine Tumblingbahn angeschafft.

Die Abteilung Jiu-Jitsu hat 2017 an den World Martial Arts Games in Arbon (CH) teilgenommen. Mehrere erste und weitere Podestplätze sprachen für sich. Eric Schmid berichtete als Leiter der Leichtathletikabteilung von dem Spagat, den er und Stefanie Reisacher als Funktionäre, Übungsleiter und Pressewart gleichermaßen vollbringen müssen. Dennoch sei einiges möglich: Kinderwettkämpfe, Dreikönigslauf und als Höhepunkte der Kocherlauf in Gaildorf sowie im Sommer Abnahme des Deutschen Sportabzeichens zusammen mit der DLRG und der Gemeinde.

Das Skilift-Team hatte im vergangenen Winter nicht einen Betriebstag. Ralf Kronmüller verwies allerdings darauf, dass man für zukünftige Winter bestens gerüstet sei. Die technisch vielfach verbesserte Anlage wurde vom TÜV abgenommen.

Erfolgreiche Spielgemeinschaft

Innerhalb der Fußballabteilung hat sich die Frauenmannschaft fest etabliert. Das erste Ligaspiel wurde bereits gewonnen. Fußballabteilungsleiter Markus Weiser berichtete auch, dass die F-Jugend in der kommenden Saison in einer Spielgemeinschaft mit Frickenhofen und Sulzbach/Laufen antreten werde. Der Erfolg solcher Spielgemeinschaften zeige sich in der B-Jugend. Sie wurde im letzten Jahr Staffelmeister.

Der Seniorenbereich erstreckt sich von der Ü32 bis zur Ü60; die TSF-Oldies sind regelmäßig Ausrichter der Ü50-Hallenbezirksmeisterschaften. Die TSF kann zudem mittlerweile vier Unparteiische aufbieten. Die Aktiven erreichten in der vergangenen Saison mit Platz vier die beste Platzierung der vergangenen 20 Jahre. Zur Winterpause standen sie auf Tabellenplatz 10. Allerdings konnten auch einige neue Spieler gewonnen werden und der neue Trainer Taner Has wird die Gschwender auch in der kommenden Saison betreuen.