Engagement Der Verein hört auf, seine Ziele bleiben

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Dienstagabend in Gaildorf. Im Nebenzimmer des „Bräuhauses“ wird der historische Akt vollzogen: Um 20.44 Uhr steht fest, dass der Stadtmarketing-Verein, vor fast zehn Jahren aus dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Gaildorf hervorgegangen, aufgelöst wird. Zehn Mitglieder sind dafür, eines dagegen, drei weitere Macher enthalten sich der Stimme. Zuvor hatten die 14 Anwesenden die satzungsüblichen Regularien abzuarbeiten.

Letzter Jahresbericht

Bürgermeister Frank Zimmermann schaut pünktlich um 19.30 Uhr in die überschaubare Runde – und in seiner Eigenschaft als Vereinsvorsitzender auf die Uhr. Er lässt „die akademischen fünf Minuten“ verstreichen. Doch es bleibt bei der Zahl der Anwesenden. In deren Reihen wird Enttäuschung laut: Nur 14 von derzeit 78 Mitgliedern müssen nun die Weichen in Richtung Zukunft stellen.

Uwe Herb wird einstimmig zum Schriftführer bestellt, weil Amtsinhaber Patrick Bullinger, der auch die Stadtmarketing-­Geschäftsstelle auf dem Rathaus geleitet hatte, nicht mehr dabei ist. Herb macht sich Notizen, protokolliert den Jahresbericht des Vorsitzenden. Der erinnert an die Veranstaltungshöhepunkte des Jahres, spannt den Bogen vom Pferdemarkt übers Floßfest bis zur Kirbe, die trotz umfangarmen Rahmenprogramms zum Publikumsmagneten geworden war. Bewährt hätten sich alle verkaufsoffenen Sonntage, der Gaildorfer Samstag, die „Late Night“.

Besonders hebt Zimmermann das Floßfest hervor, das dieses Jahr erstmals unter städtischer Regie „relativ kurzfristig und mit Vereinen aus dem Boden gestampft“ worden sei – dank der Sponsoren und auch dank des aushilfsweisen Einsatzes von Dr. Daniel Kuhn, seinem persönlichen Referenten. Gerade im Floßfest-Neustart sieht Zimmermann eine gute Basis, auf der aufgebaut werden könne.

Schatzmeisterin Regina Wahl dokumentiert das vergangene Jahr mit Zahlen – und dem Hinweis auf das Endvermögen in Höhe von rund 33 000 Euro. Sie habe „einwandfrei“ gearbeitet, bescheinigt ihr Andrea Wittmann, die mit Günther Kubin die Kassenführung geprüft hatte.

Vize-Vorsitzender Martin Schumacher leitet die Entlastung der Verantwortlichen, die einstimmig gewährt wird.

Und den Weg frei macht für Frank Zimmermanns Abschiedsworte. Er begründet noch einmal seinen angekündigten Rücktritt vom Vorsitz (wir haben ausführlich berichtet). Im Lauf der Zeit hätten sich „deutliche Verflechtungen“ zwischen Verein und Stadtverwaltung gezeigt. Die Stadt selber habe mit dem Verein nichts zu tun, Feste würden aber zunehmend über die Stadtkasse abgewickelt. Das, so Zimmermann, „geht einfach nicht“. Hier liege Befangenheit vor, und er müsse sich „aus dem Verein herausnehmen“.

Profi und Ehrenamtliche

Aber nicht vom Stadtmarketing. Im Gegenteil: Das Thema müsse „im eigentlichen Sinn massiv ausgebaut“ werden – professionalisiert und bei der Stadtverwaltung angesiedelt. Zimmermann, der nun offiziell zurücktritt, sähe aber gerne weiterhin die ehrenamtliche Komponente mit im Boot, auch die Geschäftswelt. Angedacht ist ein Arbeitskreis, der mit seinem Know-how einem hauptamtlichen „Eventmanager“ zur Seite steht. Und in dem er sich als Bürgermeister gerne einbringen werde.

„Zeitlich an der Grenze“

Für das Gros der Mitglieder ist klar, dass sie sich neben ihrer arbeitsaufwendigen Tätigkeit nicht auch um verstärkte Marketing-­Aktivitäten kümmern können: „Wir sind zeitlich an der Grenze“, gibt Silke Reuschl zu bedenken und erntet Zustimmung. Silvia Roth warnt indes vor einer übereilten Vereinsauflösung – zu einer Zeit, in der die professionelle Alternative noch gar nicht installiert ist. Aber bereits in die gewünschte Richtung umgesetzt wird, wie Daniel Kuhn betont.

Die sachliche Debatte, hauptsächlich von Uwe Herb und Martin Schumacher moderiert, endet – mangels Nachfolger an der Spitze – mit der Auflösung des Vereins – nach dem Beschluss, das Vereinsvermögen der Stadt zur Verfügung zu stellen: für die Anschaffung von fünf Markthäuschen und die Weihnachtsbeleuchtung. Ein Zeichen dafür: Der Wille, weiterhin Stadtmarketing zu betreiben, ist da. Auch ohne Verein.

Info Ein Hintergrundbericht zur Vereinsauflösung folgt.