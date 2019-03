Gschwend Der Verein bringt Leben ins Dorf

Gschwend / Peter Maier

Die Dorfgemeinschaft Mittelbronn ist auf vielen Feldern aktiv. Ihre Bauernmärkte erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Im Jahr 2019 steht eine Sanierungsmaßnahme am Dorfhaus an.

In Mittelbronn hat die Dorfgemeinschaft Bilanz gezogen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Norbert Hinderberger war es an der Zeit, sich an die Aktivitäten des Vereins im zurückliegenden Jahr zu erinnern. Die Bauernmärkte finden beispielsweise schon seit 18 Jahren statt und es kommen jedes Jahr mehr Besucher. Um den Ansturm zu bewältigen, sind die Mitglieder gefordert. Hier erwähnt Norbert Hinderberger im speziellen die Familien Bauer, Maier, Wahl und Hinderberger sowie das DRK, die Landfrauen und den Männergesangsverein, die für die Bewirtung der Märkte verantwortlich zeichnen.

Ein besonderer Maibaum

Schriftführer Peter Maier gab einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. Dabei erinnerte er unter anderem an die Winterwanderung vom 13. Januar 2018. An dieser nahmen rund 30 Mitglieder teil. Die Gruppe war rund drei Stunden unterwegs und freute sich am Ende auf das deftige Essen. Die Vorbereitungen für den Maibaum begannen am Montag, 23. April. Eine schlagkräftige Truppe im Alter von 20 bis 83 Jahren ging in den Wald um den Gipfel und das Reisig für den Kranz und die Girlanden zu besorgen. Besonders zu erwähnen sei noch der zusätzliche Schmuck des Maibaums. Es fanden sich mehr als 20 rote Herzen mit Frauennamen am Baum. So konnten sich viele das passende Herz dann aussuchen.

Eine Attraktion sollte am 22. Juli der Dorfhock werden. Doch der Supersommer schwächelte an diesem Tag. Sonne und Regen wechselten sich ab. So verlief das Fest etwas zäh und die ein oder andere Wurst blieb übrig.

Der Abschluss im Vereinsjahr 2018 war die Bewirtung beim Weihnachtssingen des Gesangsvereins Mittelbronn am 4. Advent. Da der Tag auf den 23. Dezember fiel und am nächsten Tag nur noch wenige zur Arbeit mussten, verbrachte man im Anschluss an das Weihnachtssingen noch einige gemütliche Stunden im Dorfhaus.

Kassier Rolf Schäfer informierte die Versammlung über die Entwicklung der Finanzen und konnte von einer leicht positiven Entwicklung berichten. Die Mitgliederzahl hat sich im zurückliegenden Jahr um vier Sänger reduziert. Die Kasse wurde von Helmut Schneider und Uli Hägele geprüft. Kassier Rolf Schäfer wurde von ihnen eine tadellose und sehr gut geführte Kasse bescheinigt. Helmut Schneider empfahl so der Versammlung die Entlastung des Kassiers. Für die Gemeinde Gschwend bedankte sich Walter Schober für das Engagement der Sänger, was die Bereicherung des öffentlichen Lebens in der Kommune betrifft. Schober sagte, dass er immer wieder gerne zur Dorfgemeinschaft nach Mittelbronn kommt. Er überbrachte im Namen der Gemeinde Gschwend auch ein dickes Lob für die erfolgreiche Vereinsarbeit. Das gelte für die Bauernmärkte und auch alle anderen Veranstaltungen. Es sei einfach klasse, was hier geleistet wird.

Schober bat die Versammlung um die Entlastung des Kassiers und anschließend um die Entlastung der gesamten Vorstand- schaft. Beides erfolgte per Handzeichen und jeweils einstimmig.

Vorstand des Vereins wird bestätigt

Die Wahlen wurden ebenfalls von Schober geleitet. Er sagte, dass dieses Jahr der erste Vorsitzende Norbert Hinderberger, Kassier Rolf Schäfer und Ausschussmitglied Thomas Bauer zur Wahl stehen. Alle drei haben im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wiederwahl, das Mandat anzunehmen. Die Abstimmung ergab bei allen dreien das gleiche Ergebnis. Jeder wurde einstimmig bestätigt. Der erste Vorsitzende und der Kassier wurden für jeweils zwei Jahre gewählt, das Ausschussmitglied für drei Jahre.

Der erste Vorsitzende teilte den Mitgliedern mit, dass auch im Jahr 2019 weitere Sanierungen und Instandhaltungen am Dorfhaus anstehen. So zum Beispiel bleibe das Regenwasser beim Zugang zum Dorfhaus stehen. Es bilden sich große Pfützen, die je nach Wetterlage auch gefrieren und somit gefährlich werden. Allerdings werde dies finanziell wieder ein größeres Projekt werden.

Nach dem offiziellen Teil der Hauptversammlung gab es noch eine Überraschung. Als besonderen Höhepunkt wurde ein Film aus den 1950er Jahren über Mittelbronn gezeigt. Die eindrucksvollen Bilder sorgten für reichlich Gesprächsstoff unter den Anwesenden.

