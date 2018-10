Austausch Der Schwäbische Wald wird in Zweisimmen bekannt

Oberrot/Zweisimmen / Peter Lindau

Zu einer Gemeindepartnerschaft gehört auch der kulturelle Austausch. Oberrots Bürgermeister Daniel Bullinger hat die siebte Zweisimmener Kulturnacht genutzt, Sagenhaftes aus dem Schwäbischen Wald ins Berner Oberland zu tragen.

Bullinger berichtete den Schweizer Freunden von der Region der vielen Mühlen, Grotten und Klingen. Die waldreiche und auch heute noch relativ dünn besiedelte Gegend biete ideale Bedingungen für das Entstehen von Sagen. Der Oberroter Bürgermeister sprach in Zweisimmen von echten „Standortvorteilen für Sagen“.

Was die Geschichte der Mühlen im Schwäbischen Wald betrifft, hatte Bullinger „das weinende Mühlrad von der Schloßmühle“ im Gepäck. Dabei handelte es sich um einen Leseauszug aus dem Buch „Von Erdluitle und dem wilden Heer“. Sie haben, alten Berichten zufolge, mit Vorliebe die Siedlungen der Menschen aufgesucht und ihnen in aller Heimlichkeit bei Haus- und Feldgeschäften geholfen. Sie gaben besonders auf das Vieh Obacht, weckten die Dienstboten in der Frühe oder brachten halbfertige Arbeiten zu einem guten Abschluss, so dass noch heutigen Tags manche Zeitgenossen seufzen: „Wenn es nur die „Erdluitle“ vollends schaffen würden!“ Und gerne würde man ihnen etwas Nahrung bereitstellen, denn mehr forderten sie nicht.

Die Vielzahl an Grotten und Klingen skizzierte der Oberroter Bürgermeister am Beispiel der Gschwender Teufelskanzel. Die Fantasie entdecke hier unheimliche Fratzen im Felsgestein, aufgerissene Mäuler und düstere Augenhöhlen. Über einem kanzelartigen Stein wölben sich breite Felsvorsprünge. Aus tiefen Klüften rieselt kristallklares Quellwasser. Das Volk gab diesem Ort den Namen Teufelskanzel. Vielleicht war dies ursprünglich ein heidnisches Quellenheiligtum, berichtete Bullinger dem interessierten Publikum in der Schweizer Partnergemeinde.

Weitere Themen waren Sagen und Sagenhaftes in der Partnergemeinde Oberrot – zum Beispiel entlang von Gemarkungs- und Gewannbezeichnungen. So zum Beispiel der Schlossbuckel und die drei Ritter von Oberrot – Standort der Burg der Herren von Rot. Es war die Heimat dreier Brüder, die der Schrecken der ganzen Umgebung waren. Sie piesackten nicht nur die Bauern durch Plünderung und Raub, sondern sie schleppten auch Jungfrauen und Weiber, die ihnen gefielen, zu sich hinauf auf die Burg. Niemals sah man solch eine Unglückselige wieder.

Lange wusste man nichts von dem verbrecherischen Treiben der drei Ritter, denn sie kamen stets vermummt und hatten ihren Pferden die Hufeisen verkehrt aufgenagelt. Da gelang es einem von ihnen geraubten Mädchen, sich an zerschnittenem Bettzeug von der Burg herabzulassen und zu fliehen. Daheim erzählte es dann seine Erlebnisse.