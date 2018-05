Schwäbischer Wald Schwäbischer Wald erlebt Besucher-Invasion

Schwäbischer Wald / Foto: Karl-Heinz Rückert

Ein Doppel-Jubiläum lockte am Pfingstmontag scharenweise Besucher zu den alten Mühlen im Schwäbischen Wald.

Der 25. Mühlentag und die vor 40 Jahren erfolgte Eröffnung des Mühlenwanderwegs wurden gebührend gefeiert. Im Zentrum des Geschehens stand die Heinlesmühle bei Alfdorf, wo sich Prominenz aus Kommunal- und Landespolitik und viel Publikum zur Eröffnung eingefunden hatten. Darunter Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der zusammen mit Rems-Murr-Landrat Dr. Richard Sigel (kniend) das Mühlrad in Gang setzte, und die ebenfalls gestern in ihr Amt eingeführte Schwäbische Waldfee Mariel Knödler (ganz in Grün). Weitere Impressionen in Wort und Bild folgen.