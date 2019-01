Tourismus Der Schwäbische Wald boomt

Gaildorf / Klaus-Michael Osswald

Auf dem Stand des Schwäbisch Waldes auf der CMT ist viel los.

Der Andrang am Stand der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart verheißt den Verantwortlichen ein spannendes Jahr. Das Interesse der Besucher war an allen Tagen enorm. Vor allem die Prospekte der Stadt Murrhardt oder der Schwäbischen Waldbahn wanderten massenweise in Rucksäcke und Trolleys der vielen potenziellen Urlauber. Auch die Terminpläne mit vielen kleinen und großen Veranstaltungen, die in den Schwäbischen Wald locken sollen, fanden reißenden Absatz.