Gaildorf Der Schneeflöckchenmarkt lockt zum Einkauf

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Eine Idee aus dem Kreis des integrativen Kindergartens entwickelt sich zur Erfolgsgeschichte.

Bereits zum sechsten Mal lud das Team des Elternbeirats nebst Erzieherinnen und den Eltern des integrativen Kindergartens zum Schneeflöckchenmarkt in den Schenk-von-Albrecht-Saal der Gaildorfer Limpurg­halle ein. Dabei gab es viel zu entdecken und zu kaufen. Das Motto lautete: Warum immer alles neu kaufen, wenn doch die Kleinen allzu schnell den tollen Kleidern entwachsen, Spielsachen uninteressant werden oder nicht mehr dem Alter entsprechen. So war bummeln, schauen und shoppen angesagt - und das ganz ohne Stress. Zudem hatte das Schneeflöckchen-Café geöffnet. Am Ende wurde daraus eine tolle Aktion, bei der ein Teil der Einnahmen dem integrativen Kindergarten zugute kommt. So können die Erzieherinnen mittels dieser tollen Aktion Wünsche erfüllen. Nun bleibt zu hoffen, dass die Eltern, der Elternbeirat sowie das Team der Erzieherinnen noch viele weitere Schneeflöckchenmärkte nachfolgen lassen. Schließlich hatte man vor sechs Jahren in kleiner Form, damals noch in der Mensa, damit begonnen.

Bald merkte man jedoch, dass die Räume für die schnell wachsende Besucherzahl erheblich zu klein waren, woraufhin man im Jahr darauf in den Kernersaal ausgewichen war. Der Zuspruch wuchs genau wie die Zahl der Verkäufer und das Angebot.