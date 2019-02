Verkehr Der Schleichweg-Poller bremst auch die Landwirte aus

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Zäh waren die Verhandlungen, die Anfang November nach einem abendlichen Ortstermin zu einem Kompromiss führten, um im nördlichen Bereich des Gaildorfer Teilorts Münster für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen: Tempo 10 mit Hinweistafeln und Straßenmarkierung, verstärkte Kontrollen und eine Sperrung der Weinhalde, die in der Hager-Siedlung in den Kirchbergweg übergeht. Ein abschließbarer rot-weißer Metallpoller sorgt inzwischen dafür, dass der – verbotenerweise – stark frequentierte Feldweg nicht mehr befahrbar ist.

So hatte es der Technische Ausschuss des Gemeinderats nach einem vielstimmigen Hilferuf von Münsteraner Bürgern beschlossen (wir haben berichtet). Zuvor hatte CDU-Stadtrat Rainer Baumann eindringlich davor gewarnt, die Belange der Landwirte, die diesen Weg nutzten, auszublenden. Ihnen dürften durch die Maßnahmen keine Nachteile entstehen. Ein Unterfangen, das nach Ansicht von mehreren in der Landwirtschaft tätigen Bürgern, durch den Beschluss nun doch nicht gelungen ist.

Mitten durch die Stadt

In der Bürgerfragestunde vor der jüngsten Ratssitzung gab es kritische Wortmeldungen zum Thema. Das sei, so ein Beitrag, „keine zumutbare Situation“. Zumal die zu bewirtschaftenden Grundstücke auf der gesamten städtischen Gemarkung verstreut liegen. Konkret: Ein Bauer aus Münster hat Flächen etwa im nördlichen Stadtgebiet, einer aus Kleinaltdorf welche in der Nähe von Münster. Eine direkte Anfahrt über den Feldweg ist nun nicht mehr möglich, der landwirtschaftliche Verkehr läuft auf Umwegen mitten durch die Stadt.

Dabei war der Kompromiss, im November von FWV-Stadtrat Ulrich Stahl ins Gespräch gebracht, gut gemeint: Wenn der Poller in der Hager-Siedlung platziert werde, „dann können die Landwirte fahren, aber die Straße ist zu“. Wovon am Ende der damaligen Debatte sämtliche Ausschussmitglieder überzeugt waren.

Bürgermeister Frank Zimmermann erinnerte an die ursprüngliche Problemlage und den Grund, weshalb die Stadt in der nun kritisierten Weise gehandelt hat. Laut Beschluss des Technischen Ausschusses sollte die Durchfahrt – vor allem viele Autofahrer nutzten die Strecke als Schleichweg – verhindert werden. Zu viele Fahrzeuge und oftmals zu hohes Tempo machten vor allem den nördlichen Teil von Münster zum gefährlichen Pflaster.

Erneute Debatte im Ausschuss

Eine Bürgerin forderte, den Poller wieder abzubauen, die Kontrollen zu verstärken und Autofahrer, die dort unbefugt unterwegs sind, anzuzeigen. Sämtliche landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu blockieren, würde nur bedeuten, „dass sich dann der ganze landwirtschaftliche Verkehr in die Innenstadt verlagert.“

Einer der Betroffenen wollte wissen, ob denn die Landwirte für den Poller einen Schlüssel bekämen, wovon in der Zeitung die Rede gewesen sei. Wenn dies gewünscht werde, könne man darüber gerne in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses beraten, erklärte der Bürgermeister, dem jedoch eine entsprechende Zusage fremd ist. Tatsächlich war davon im Beschluss des Gremiums auch nicht die Rede. Vielmehr hatte, worüber schließlich berichtet wurde, SPD-Stadtrat Martin Frey während der Debatte den Vorschlag gemacht, dass einen Schlüssel für die Schranke bekommen könne, wer dort fahren müsse.

Wobei auch die Schlüssel­lösung die Kritiker nicht zu überzeugen vermag. Dafür äußerte CDU-Stadtrat Werner Hofmann Verständnis: Von dem, der häufig – was nach Aussage eines Betroffenen bis zu 20 Mal am Tag der Fall sein kann – diesen Weg befahren müsse, könne man nicht verlangen, dass er jedes Mal die Schranke auf- und wieder zuschließt.

„Davon lebt die Demokratie“

Die Sperrung des Wegs, erinnerte Rainer Baumann, sei „der Sicherheit der Bürger von Münster geschuldet“ und stelle einen Kompromiss dar. „Davon lebt die Demokratie“. Die Landwirte sollten einen Schlüssel bekommen, er erwarte aber im Sinne der „Interessen aller Bürger“ gegenseitige Rücksichtnahme.

Info Bürgermeister Frank Zimmermann lud nun die betroffenen Landwirte zur nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses ein, die am 13. Februar um 18 Uhr im Sitzungsssal des Rathauses stattfindet.