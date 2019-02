Literatur Der sanfte Rebell mit der spitzen Feder kehrt zurück

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Langsam verliert der eisige Ostwind, der über den Kieselberg pfeift, seinen Biss. Erste Sonnenstrahlen sorgen zunehmend für Wärme – und für Nebelschwaden drunten im Kochertal. Gaildorf liegt unter einer Dunstglocke. Eine Szene, wie sie der gebürtige Gaildorfer Mediziner und Literat Theobald Kerner (1817–1907, kleines Foto) gern in seinen Gedichten verarbeitet hat.

Um diesen Mann, Sohn des legendären Justinus Kerner (1786–1862), geht es an diesem Februarmorgen im Kieselberger Atelier des vielseitigen Künstlers Dirk Pokoj. Zu Besuch ist Naturpark- und Gästeführerin Michaela Köhler aus Großerlach, deren Stammbaum die Kerners zieren.

Fast vergessenes Werk

Ein Knistern liegt in der Luft, nicht nur hervorgerufen durch das Holzscheit, das Dirk Pokoj in den wärmenden Ofen schiebt. Michaela Köhler ist nämlich sehr gespannt auf das, was sie gleich zu sehen bekommen soll. Sie konnte den Maler für die Illustration eines Buches gewinnen, das sie in diesen Tagen erarbeitet: eine Neuauflage des von Theobald Kerner 1859 erstmals veröffentlichten und inzwischen fast vergessenen Bandes „Natur und Frieden“ mit heiteren und besinnlichen Geschichten und Gedichten. Und nun ist sie begeistert.

Der Künstler drapiert vier fertige Bilder auf seinem Klavier – in Gouache-Farben, „betont gegenständlich“ gemalt, als Grundlage für den Schwarz-Weiß-Druck.

Begegnung mit der Romantik

Dass er das ursprüngliche Ansinnen seiner Auftraggeberin, Kerners Zeilen im verklärten Gartenlauben-Stil Ludwig Richters zu bebildern, nicht nachgekommen ist, tut nichts zur Sache. Pokoj hat sich auf seine Weise mit der Romantik jener Zeit auseinandergesetzt – „das hat mich gereizt“ – und lässt, wie Köhler nun schwärmt, „viel Fingerspitzengefühl“ erkennen. Passend zu Theobald Kerners „feinfühligen Geschichten“.

Etwa „Der blinde Geiger“: Dem alten, vom Leben gezeichneten Mann namens Fritz, der seine Umwelt wahrnahm wie ein Sehender, sind im Buch gleich mehrere Seiten gewidmet. Pokoj nähert sich ihm mit Respekt, gibt ihm die durch sein hartes Leben genommene Würde zurück. „Etwas vom Monde“ zeigt den durch ein Fenster mürrisch guckenden Erdtrabanten, der sich der passenden Geschichte zufolge entsetzt über die Menschheit zeigt. Fröhlicher kommt das Bild daher mit dem Kind, das über ein Blumenmeer lugt – mit Punkfrisur. Düster dagegen das trauernde Ehepaar.

Dabei, wünscht sich Michaela Köhler, solle es der Künstler aber nicht bewenden lassen. Was sie im Atelier erstmals zu Gesicht bekommt, sähe sie gerne um einige weitere Illustrationen ergänzt. Im Sinne der Zeilen von Kerner junior, des sanften Rebellen mit der spitzen Feder, der mit „Natur und Frieden“ zu einem „achtsamen Umgang mit der Schöpfung“ mahnte – ohne erhobenen Zeigefinger.

In moderne Schrift übertragen

Die Übertragung der vor 160 Jahren in Frakturschrift gedruckten Tete in eine modernere Schrift hat Michaela Köhler bereits abgeschlossen. Nun muss die „Rohware“ für den Druck aufbereitet und um mögliche weitere Bilder von Dirk Pokoj ergänzt werden. Das geschieht im Hause des auf kulturgeschichtliche Druckerzeugnisse spezialisierten Verlags Bernhard Albert Greiner (BAG) in Remshalden.

Liebhaber der Kerner-Literatur müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis sie das Büchlein in Händen halten können. Geplant ist die Veröffentlichung aber noch vor dem großen Historien-Spektakel am 18. August – dann, wenn der vor 200 Jahren erfolgte Umzug der Familie Kerner von Gaildorf nach Weinsberg nachgespielt werden soll. Michaela Köhler arbeitet derzeit mit Hochdruck am Manuskript für die Aufführung auf der „längsten Theaterbühne der Welt“.

Das Budget ist knapp

Noch nicht geklärt ist die Höhe der Auflage. Die hängt davon ab, wie sich die Kosten und der beabsichtigte Kaufpreis – der unter 20 Euro liegen soll – unter einen Hut bringen lassen. Das zur Verfügung stehende Budget ist knapp, weshalb sich Michaela Köhler über heimische Sponsoren freuen würde – um nach langer Zeit die Gedankenwelt des Gaildorfers Theobald Kerner wieder einem größeren Leserkreis erschließen zu können.

Info Kontakt: Michaela Köhler, Telefon (mobil) 01 60 / 3 55 78 31, E-Mail michaelakoehler1@gmx.de.