Handel Der Rathauschef leistet Schwerarbeit an der Kasse

Gaildorf / Karl-Heinz Rückert

Mit der gestrigen Eröffnung der neuen Lidl-Filiale und des AWG-Modemarkts in der Gaildorfer Seestraße ist die kleine Einkaufsmeile im Westen der Kernstadt in Gaildorf wieder komplett. Beide Märkte zählten zum Auftakt viel Kundschaft.

Das generös gestaltete Gelände mit großer Parkfläche und der seitlich zurückgesetzten Platzierung der Gebäude schafft neue Räume. Der mit neuester Technik ausgestattete und die ökologische, Ressourcen sparende Bauweise des Lidl-Baus, besticht auch durch die Dimension der Verkaufsfläche. Der helle Raum und die großzügig aufgestellten Warenregale lassen Platz für breite Gänge. Lidl verspricht den Kunden dadurch ein „positives Raumgefühl“ und gute Orientierung in der neuen Filiale.

„Ausweicheinkäufe“ beendet

Reger Einkaufsbetrieb herrschte denn auch am Morgen. Für viele Kunden – auch aus dem Umland – bedeutete die Wiedereröffnung der Discounterfiliale das Ende ihrer „Ausweicheinkäufe“ in Lidl-Märkten benachbarter Städte. Am frühen Vormittag war an allen fünf Kassenbändern Gedränge zu beobachten.

Bevorzugt stellten sich die Käufer an Kasse 2 in die Reihe. Denn dort zog Bürgermeister Frank Zimmermann für einen guten Zweck die Waren über den Scanner. Nach schweißtreibender Kassierarbeit zollte der Rathauschef den angestellten Kassiererinnen und Kassierern großen Respekt. Deren Arbeit erfordere volle Konzentration.

Gelohnt hat sich der Kasseneinsatz des Bürgermeisters für den Stadtseniorenrat Gaildorf: Die Einnahmen dieser Aktion von beinahe 800 Euro rundete Lidl auf volle 1000 Euro auf. Für Hans-Heinrich Lübke, den Vorsitzenden des Seniorenrats, gibt es ob der zahlreichen Angebote der Senioren viele Möglichkeiten, die Spende sinnvoll einzusetzen. Lübke hatte bei der Kassenaktion des Bürgermeisters zusammen mit Ingrid Maleta, Kassiererin der Stadtsenioren, mit Flyern für das Angebot ihres Gremiums hinter den Kassenbändern geworben, während der stellvertretende Vorsitzende Norbert Kuper seinen Einkauf auf das „bürgermeisterliche“ Kassenband legte.

Anwohner hoffen auf Ruhe

Ingrid Maleta hofft als unmittelbare Anwohnerin des Lidl-Areals, dass sich nach viel Baulärm und Staub die Situation für die Anwohner beruhigt. Sie hofft zudem, dass mit der Verlegung des nächtlichen Anlieferverkehrs in den von der Straße abgewandten Bereich des Neubaus Ruhe einkehrt. Von der Schallschutzwand verspricht sich Peter Mayerhöfer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Waldenburg, auch für die dortige Wohnbebauung eine Lärmreduzierung.

Neben der Lidl-Filiale fügt sich der Neubau des AWG-Modemarkts stilistisch in die Architektur des Marktgeländes ein. Das helle Interieur mit dem Bekleidungsangebot auf den locker im Raum verteilten Ständern präsentierte sich den Kunden bei der Eröffnung als „angenehmes Einkaufserlebnis“.