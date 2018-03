Musikwinter Der Rächer schlägt zurück

Gschwend / Rainer Kollmer

Die freie Berichterstatterin aus Westfalen folgte vor 13 Jahren ihrem Mann nach Atlanta und ist inzwischen zum unverzichtbaren journalistischen Stethoskop für den Pulsschlag deutscher USA-Einschätzungen geworden. Als Mitglied mehrerer einschlägiger Verbände sind die präzisen Einschätzungen von Katja Ridderbusch nicht nur in den deutschsprachigen Medien sehr gefragt. Bereits am Vormittag ist sie in SWR 1-„Leute“ zu hören. Der Stichwortgeber und exzellente Zuhörer Wolfgang Heim lässt es sich am selben Abend nicht nehmen, im Bilderhaus mit der Kollegin aus USA nochmals für 90 Minuten ein vertiefendes Gespräch zu führen.

„Wann wird Donald Trump zu seinem Freund in Nordkorea fliegen?“ lautet eingangs eine der ironischen Anfragen des Radio-Journalisten. Es wäre offensichtlich ein falsch aufgeklebtes Etikett, ihn als mäßigenden Moderator zu bezeichnen. Aber seine gewandte Gesprächspartnerin kontert solche zugespielten Bälle mit Wonne: „Er wird gar nicht fliegen, weil Trump beratungsresistent ist.“ Und auch beim Stichwort der durchsichtigen Mauer an der Grenze zu Mexiko schlägt sie den kreativen Einbau eines „zusätzlichen Sound-Systems“ vor.

Positives Wohlstandsdenken

Nachdem „Obamacare“, sexuelle Übergriffe und Russlandkontakte des Präsidenten kurz abgehandelt sind, stellt Wolfgang Heim die zentrale Frage des Abends: „Ist Präsident Trump ein gläubiger Mann?“ Katja Ridderbusch antwortet abwägend: Er sei zwar kein moralisches Vorbild. Aber der protestantisch orientierte Presbyterianer sei nicht ganz ohne Gott. Er verkörpere mit seiner religiösen Auffassung den „Prosperity-Gospel“, das Evangelium eines positiven Wohlstandsdenkens, wie es Norman Vincent Peale als Evangelikaler bereits vor 50 Jahren propagierte. Die Bibel würde dabei nicht kritisch, sondern puristisch-wörtlich ausgelegt. So sei bei Präsidenten wie Carter oder Bush ein evangelikales Erweckungserlebnis die Ursache für deren religiöse Ausrichtung und deren Politik gewesen. Nur Kennedy sei katholisch gewesen.

Wolfgang Heim versucht im Verlauf des Gesprächs, etwas mehr über die religiösen Landschaften der USA zu erfahren. Nach Katja Ridderbusch gibt es gegenwärtig etwa 50 Prozent protestantische Gruppierungen. Dazu gehören all jene, die bei uns pauschal als evangelische und Frei-Kirchen, aber auch als Sekten bezeichnet werden. Die Religionsfreiheit der USA kennt diesen Begriff nicht. Die größte geschlossene Religionsgemeinschaft sind die Katholiken mit etwa 20 Prozent. Die Zahl der Atheisten nimmt zu.

Aus dieser Aufteilung ist jedoch nicht das Wahlverhalten der Bevölkerung abzuleiten. Zwar haben 80 Prozent der Protestanten Donald Trump gewählt. Aber die schwarze Bevölkerung wählt überwiegend demokratisch und der Anteil an religiös Ungebundenen liegt inzwischen bei über 15 Prozent. Die Journalistin nimmt an, dass die Moslems längerfristig auf Platz zwei in der Rangliste rücken werden. Aber jene sind kein monolithischer Block. „Die Muslime sind zuerst amerikanische Patrioten und dann Muslime.“

Das große religiöse Engagement der Bevölkerung geht weit über deren Wahlverhalten hinaus. Sie geht auch davon aus, dass die Entscheidung für den Ortswechsel der Botschaft nach Jerusalem ein Zugeständnis an die Evangelikalen war.

In den ländlichen Südstaaten, dem Bibel-Gürtel, muss die Polizei am Sonntag wegen der zahlreichen Kirchenbesucher den Verkehr regeln. Dort hängen dann aber auch Spruchbänder wie „Schwuchteln sind der Popel in der Nase Gottes“ über dem Kirchenportal. Und so mancher Gläubige lässt im Gottesdienst zur Sicherheit sein Sturmgewehr segnen.

Für die Journalistin ist der Ton rauer geworden. Bei den christlichen Weißen in den „abgehängten“ Staaten zwischen der Ost- und Westküste sind die versprochenen „blühenden Landschaften“ nicht gekommen. Sie sehen ihre Wut gegen ihre Armut nun in Donald Trump verkörpert. Jetzt schlägt ihr Präsident zurück. Sie haben ihn als Rache für Obama gewählt.