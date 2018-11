Herbstsynode Der Pfarrplan bereitet große Sorgen

Gaildorf / Andreas Balko

Die Herbstsynode im Gaildorfer Gemeindehaus hatte es in sich: Die Delegierten der 18 Gemeinden des evangelischen Kirchenbezirks kamen zusammen und hatten sich eine umfangreiche Tagesordnung mit vielen Themenbereichen vorgenommen.

Zunächst wurde beim Eröffnungsgottesdienst in der Stadtkirche Christoph Bruckmann begrüßt. In der nächsten Zeit kümmert er sich vor allem um die Vertretungsdienste. Im Anschluss stellte Bernd Masanek seinen neuen Tätigkeitsbereich vor. Bislang hatte er sich mit seiner Frau Andrea Sturm-Masanek die Pfarrstelle Geifertshofen geteilt. Nun wurde er mit der Altenheimseelsorge in Gaildorf, Gschwend und Oberrot beauftragt.

Verabschiedung von Herbert Zeh

Nach 30 Jahren im aktiven Dienst als Prädikant verabschiedete Dekan Uwe Altenmüller an diesem Abend Herbert Zeh. Der Dekan hob den großen Einsatz hervor, den Zeh leistete.

Mit dem Abschied wurden gleichzeitig drei neue Prädikanten begrüßt: Dorothee Leister, Herbert Hess und Thomas Wolter. Sie haben eine gründliche Ausbildung mit drei Grundkursen erfolgreich absolviert und bereits zahlreiche Gottesdienste gehalten. Dabei wurden sie von Mentoren begleitet.

Lob für Lehrer und Pfarrer

Für die Beratungen wechselten die Synodalen nach dem Gottesdienst ins frisch renovierte Gemeindehaus. Schuldekan Kurt Wolfgang Schatz machte den Anfang und berichtete ausführlich über die Schülerzahlen. Lobende Worte fand er für das hohe Engagement der Lehrer und Pfarrer.

Zum Schluss stellte er Fragen, denen sich die Kirche seiner Meinung nach stellen muss. „Wie schaffen wir es, Kontakt mit der Jugend zu halten und junge Menschen zur Teilhabe und zur Mitarbeit in der Kirche zu gewinnen?“ Der Schuldekan sprach sich dafür aus, neue Wege zu suchen, um kirchliche Jugendarbeit und Schule mehr zu verknüpfen.

Erneut auf der Tagesordnung: der Pfarrplan. Besonders diskutiert wurde ein Brief an die Kirchenleitung, für dessen Entwurf die Kirchengemeinde Frickenhofen beauftragt worden war. Mit großer Mehrheit ist das Schreiben verabschiedet worden, in dem die Landeskirche aufgefordert wird, mutig alternative Zugänge zum Pfarrberuf zu eröffnen, diesen attraktiver zu gestalten und darüber hinaus auf die Situation von jungen Bewerbern intensiver einzugehen. Andernfalls befürchte man beim Pfarrplan 2030 Einschnitte bei den Pfarrstellen.

Der Verlust der Seelsorge vor Ort könnte durch ehrenamtliche Mitarbeiter nicht aufgefangen werden, wird in dem Schreiben betont. Andrea Bleher, die die Region für den Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“ in der Landessynode vertritt, begrüßte das Schreiben ausdrücklich.

Sabine Stier nachgewählt

Auch Wahlen standen an. Für die aus dem Kirchenbezirksausschuss ausgeschiedene Heiderose Riedmüller wurde Sabine Stier aus Laufen nachgewählt. Als Vertreter des Kirchenbezirks für den Vertrauensausschuss zur Kirchenwahl wurden Pfarrer Philipp Haas aus Untersontheim und Bezirksrechner Karl-Heinz Stooß gewählt. Deren Vertreter sind: Pfarrerin Ursula Braxmaier aus Fichtenberg und Fritz Schleyerbach aus Michelbach.

Für die Zahlen war Schwester Andrea Beck, die im Diak den Bereich „Ambulante Dienste“ leitet, zuständig. Sie stellte den Rechnungsabschluss 2017 und den Haushalt 2019 für die Sozialstation vor. Bernd Lober, stellvertretender Leiter der kirchlichen Verwaltungsstelle Crailsheim, tat dies für den Kirchenbezirk. Hierbei wurde deutlich: Die Einrichtungen sind für die nächsten Jahre finanziell gut gerüstet.