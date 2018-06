Welzheim Der Naturpark soll wieder blühen

Welzheim /

Experten geben Hinweise, wie aus Wiesen Refugien für Bienen und andere Insekten werden.

Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald soll artenreicher und bunter werden. Um dem weltweiten Rückgang von Wildbienen, Schmetterlingen und weiteren Insekten ein Stück entgegenzuwirken, hat der Naturparkverein letztes Jahr mit der Kampagne „Blühender Naturpark“ begonnen. Nun soll an diesen Erfolg angeknüpft werden. Mit der Anlegung von mehrjährigen, gebietsheimischen Wildblumenwiesen können Flächen in den Naturparkgemeinden sowie im eigenen Garten für Insekten und Menschen aufgewertet und ökologisch sinnvoll genutzt werden.

Für Mittwoch, 20. Juni, lädt der Naturpark in Kooperation mit dem Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) alle Interessierten zur Infoveranstaltung „Forum Bienenweide“ ein. In der Eugen-Hohly-Halle in Welzheim werden bei dieser Gelegenheit von 14 bis 17 Uhr das Projekt und die verschiedenen Teilnahmemöglichkeiten vorgestellt. Zudem vermitteln Experten praktische Erfahrungen in der Anlegung von naturnahen Wiesen auf öffentlichen Flächen und in privaten Gärten.

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 14. Juni per E-Mail an lisa-marie.funke@naturpark-sfw.de oder telefonisch unter 07192/213886 anzumelden.