Genuss Der Most soll wieder prickeln

Rems-Murr-Kreis / swp

Die Keller und Lagerkapazitäten der schwäbischen Mostereien stehen nach der ergiebigen Obsternte vor großen Herausforderungen. Der damit einhergehende neue Most-Jahrgang soll ein neues Bewusstsein für schwäbische Most-Kultur einläuten, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes Waiblingen. Das Projekt wird im Rahmen des Programms Wirtschaft und Tourismus vom Verband Region Stuttgart gefördert.

Der traditionelle Most hat zwar seine Liebhaber, kämpft aber immer noch mit dem Ruf eines „sauren und rauen Getränks“, welches zudem als „altmodisch“ empfunden wird, stellt Alexander Fromm, Wirtschaftsförderer beim Landkreis Göppingen und Koordinator dieses interkommunalen Projektes fest. In der Gastronomie und im Handel finde man Most allenfalls im Regal bei den Apfelsäften oder in der Getränkekarte zwischen Bier und Wein. Eine eigenständige Positionierung habe der schwäbische Most nicht gefunden. Und dies, obwohl es in der Region und im Lande überall bereits sehr modern aufgemachte, einem trendigen Geschmack angepasste und teilweise bereits international ausgezeichnete Produkte aus schwäbischem Most gibt; freilich meist als Cider oder auch Cidre für ein neues und vor allem junges Publikum.

Mit gerade einmal einem halben Liter Mostgenuss je Einwohner bildet Baden-Württemberg – trotz seiner hochgelobten und in Europa einzigartigen Streuobstwiesen – das Schlusslicht des Mostkonsums in Europa. Durch das Fehlen neuer trendiger Most-Produkte gingen die ohnehin geringen Marktanteile an irische, englische oder andere auf den deutschen Markt drängenden Cider-Anbieter über, so Wirtschaftsförderer Fromm. Genau an diesem Punkt setzt das Projekt „MostGastroMarketing Region Stuttgart“ an.

Zielgruppe junge Leute

Die neuen Trends und die aktuellen Absatzzahlen zeigten, dass Apfel- und Fruchtweine wie auch neue Cider- und apfel- beziehungsweise fruchtweinbasierte Getränke beliebter werden. Vor allem junge Existenzgründer mischen die Szene kräftig auf. Bereits ein Drittel des Absatzes im Land entfalle auf apfel- und fruchtweinbasierte Getränke. „Und es punkten bereits heute einige dieser schwäbischen New­comer mit erstaunlichen Produktpaletten und einem hohen überregionalen Renommee“, sagt Alexander Fromm.

Die Akteure aus der Region Stuttgart haben diese Herausforderung aktiv aufgegriffen. Angesichts so positiv besetzter Landschaften wie dem „Schwäbischen Streuobstparadies“ oder dem „Schwäbischen Mostviertel“ mit ihren die Kulturlandschaft sichtbar prägenden Obst- und Streuobstwiesen soll dafür auch ein neues Kultgetränk die Herzen der Verbraucher erreichen und Lust auf diese urschwäbische Spezialität machen.

Schwäbischer Cider

Mit dieser Zielsetzung sei das Projekt sehr vielversprechend gestartet. Neue schwäbische Produkte mit Premium- und Lifestyle-Charakter auf der einen Seite und handliche Kleingebinde, die auch festivaltauglich sind, eröffneten auf der anderen Seite neue Zielgruppen und Konsumanlässe. Das Projekt soll in den kommenden Wochen aufzeigen, dass sich der Most, eventuell auch als schwäbischer Cider, zu einem im Alltag gern genossenen Getränk entwickeln kann. Die Region Stuttgart hat sich als Ziel gesetzt, ein schwäbisches Kultgetränk mit hoher Wertschätzung und erfolgreicher Wertschöpfung auf breiter Basis zu etablieren.