Stipendium Der mit Marmor schreibt

Tobias Freude wird der 19. Gaildorfer Stadtmaler. Der Bildhauer, der in Friedberg bei Augsburg lebt und arbeitet, wird Anfang Januar als Nachfolger von Cornelia Brader nach Gaildorf kommen. Der Künstler wurde sozusagen auf dem kleinen Dienstweg gekürt: da die Ausschreibung in der Fachzeitschrift Atelier, die alle zwei Monate erscheint, erst im Oktober veröffentlicht wurde, lagen lediglich vier Bewerbungen vor. Die Auswahl wurde von Rolf Deininger, Verena Geiger, Bärbel Ulmer, Martin Zecha und Dr. Daniel Kuhn, dem Leiter der Stab­stelle von Bürgermeister Frank Zimmermann, getroffen.

Vertraute Gegend

Die verspätete Ausschreibung könnte sich indes auch als Glücksfall erweisen. Er kaufe die Zeitschrift nur ein Mal im Jahr, erklärte Freude am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Wäre das Stipendium wie üblich ausgeschrieben worden, hätte er es wohl gar nicht mitgekriegt. So hat er entschieden, es einmal zu versuchen – nicht zuletzt deshalb, weil ihm die Gegend um Gaildorf einigermaßen vertraut ist.

Der 44-jährige gebürtige Ettenheimer kam als Kind nach Schwäbisch Gmünd und ist dort aufgewachsen. In Welzheim hat er sich zum Steinbildhauer ausbilden lassen, sein Gesellenstück fertigte er im Betrieb des Frickenhofener Steinmetzes und Bildhauermeisters Kurt Sipple.

Nach dem Abitur begann Freude im Jahr 2000 ein Studium an der Hochschule für Künste in Bremen. Auf die Aufnahmeprüfung habe er sich bei Sipple vorbereitet, sagt er. Von 2006 bis 2007 war er Meisterschüler bei Professor Bernd Altenstein, seitdem ist er als freischaffender Künstler tätig.

Freude wurde von Daniel Kuhn telefonisch von seiner Kür benachrichtigt und auch vorgewarnt: die Hausmeisterwohnung unter der Stadtmalerwohung im Alten Schloss soll im nächsten Jahr saniert werden, es kann also laut werden.

Marmorne Wörter

Er hat dennoch hoch erfreut zugesagt. „Es ist ein bisschen wie heimkommen“, sagt Freude. Er kennt Gaildorf vom Durchfahren und war „vor langer Zeit“ auch schon einmal da, kann sich im Gespräch aber nicht mehr so recht an den Anlass erinnern – „möglicherweise“, sagt er, „war’s sogar beim Pferdemarkt“.

Auch Pläne hat er schon, will sie aber vorerst noch für sich behalten. Wie oft er sich in Gaildorf aufhält, ist ebenfalls noch offen: „Es hängt davon ab, wie sehr ich in Gaildorf gefordert werde.“ Freude ist mit der Holzbildhauerin Christine Osann verheiratet und hat schulpflichtige Kinder.

Im Gespräch geht’s schnell ums Schreiben. Denn ein Schwerpunkt von Freudes Arbeit sind Buchstaben, die er aus Marmor zu Sätzen formt. Der Spruch „Imagination is more important than knowledge“ von Albert Einstein etwa steht, tonnenschwer, in seinem Garten; das marmorne Wort „Friedwärts“ kann man auf der Friedberger Stadtmauer entdecken. Hinzu kommen Groß- und Kleinplastiken, Installationen, Performances, Grabmäler. Gemalt hat er lange nicht mehr, sagt Freude, aber „malerische Tendenzen“ gebe es durchaus.

Im Januar wird das Gaildorf-

Jahr von Tobias Freude beginnen. Seine Vorgängerin Cornelia Brader kennt er bereits. Am kommenden Sonntag, 25. November, wird er die Eröffnung ihrer Abschlussausstellung im Gaildorfer Rathaus besuchen.