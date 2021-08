Am Bahnhof Gaildorf-West war es gestern in Folge des Lokführerstreiks ruhig. Während der Regionalexpress des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead Baden-Württemberg um 12.08 Uhr Richtung Stuttgart fuhr, fiel der nachfolgende Zug der Deutschen Bahn (DB) AG um 12.32 Uhr in dieselbe Richtung aus. Auch viele andere von der DB bedienten Verbindungen fuhren nicht.

Weitere Zugausfälle und Baustellen

Noch bis Freitag dürfte mit weiteren Zugausfällen zu rec...